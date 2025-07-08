Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: Ankara yurt dışı uçuşların HUB’ı olmaya hazır

An­kara’nın HUB olması gerek­tiğini söyleyen Baran, “Anka­ra da, Esenboğa da yurt dışı uçuşların HUB’ı olmak için hazır” dedi. Baran, Türk Ha­va Yolları’nın Ankara’yı yurt dışı uçuşlar için merkez ola­rak değerlendirmesi gerek­tiğini kaydetti. ATO Başkanı Baran, Esenboğa Havalima­nı’nın artan yolcu ve uçak tra­fiğine yanıt verebilmek üzere iki etap olarak planlanan mo­dernizasyon çalışmalarının birinci etabının büyük oran­da tamamlandığını ifade etti. Baran, “Ankara, sahip oldu­ğu güçlü lojistik bağlantılar ve Esenboğa Havalimanı’nda çağın gereksinimlerine uy­gun standartlarda gerçekleş­tirilen modernize çalışmala­rıyla, uluslararası uçuşlarda Anadolu’nun HUB’ı olma he­defi doğrultusunda tam do­nanımlı ve hazır konuma ge­liyor" diye konuştu.

“Esenboğa Havalimanı hazır hale geliyor”

Ankara da, Esenboğa da HUB için hazır hale geliyor” dedi. Baran, Başkent’ten yaklaşık 15 havayolu şirketinin yurt dışına uçuş gerçekleştiğini belirterek, “Şehrimizden yurt dışına uçan çok sayıda havayolu şirketi var, ancak dünya markası haline gelen THY ile sadece İstanbul’a uçulabiliyor. Ankaralılar, THY ile dünyaya uçmak istiyor. Ülkemizin gururu, bayrak taşıyıcı şirketimiz THY, Ankara’yı yurt dışı uçuşlar için merkez olarak değerlendirmeli” dedi.