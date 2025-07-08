Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: Ankara yurt dışı uçuşların HUB’ı olmaya hazır
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın coğrafi, ekonomik ve lojistik üstünlüklerinin, uluslararası uçuşlarda bir merkez olarak konumlanması için güçlü bir zemin oluşturduğunu belirterek, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesini arttırmaya yönelik devam eden çalışmalarla daha da güçlü imkânlara sahip olacağını ifade etti.
Ankara’nın HUB olması gerektiğini söyleyen Baran, “Ankara da, Esenboğa da yurt dışı uçuşların HUB’ı olmak için hazır” dedi. Baran, Türk Hava Yolları’nın Ankara’yı yurt dışı uçuşlar için merkez olarak değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. ATO Başkanı Baran, Esenboğa Havalimanı’nın artan yolcu ve uçak trafiğine yanıt verebilmek üzere iki etap olarak planlanan modernizasyon çalışmalarının birinci etabının büyük oranda tamamlandığını ifade etti. Baran, “Ankara, sahip olduğu güçlü lojistik bağlantılar ve Esenboğa Havalimanı’nda çağın gereksinimlerine uygun standartlarda gerçekleştirilen modernize çalışmalarıyla, uluslararası uçuşlarda Anadolu’nun HUB’ı olma hedefi doğrultusunda tam donanımlı ve hazır konuma geliyor" diye konuştu.
“Esenboğa Havalimanı hazır hale geliyor”
Ankara da, Esenboğa da HUB için hazır hale geliyor” dedi. Baran, Başkent’ten yaklaşık 15 havayolu şirketinin yurt dışına uçuş gerçekleştiğini belirterek, “Şehrimizden yurt dışına uçan çok sayıda havayolu şirketi var, ancak dünya markası haline gelen THY ile sadece İstanbul’a uçulabiliyor. Ankaralılar, THY ile dünyaya uçmak istiyor. Ülkemizin gururu, bayrak taşıyıcı şirketimiz THY, Ankara’yı yurt dışı uçuşlar için merkez olarak değerlendirmeli” dedi.