Ankara Ticaret Odası Başkanı’ndan öneri: Türkiye’de kurumlar vergisi yüzde 15 olmalı

Ferit PARLAK/ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Gürsel Ba­ran, Yatırım İçin Güçlü Mer­kez Programı kapsamı dışında kalan işletmeler için e kurum­lar vergisinde sadeleşme ve tek oran önerisi geldi.

“Yatırım İçin Güçlü Mer­kez Programı”yla birlikte, ülke içinde, üretim ve ticaret yapan işletmeler için de vergi konu­sunda bir düzenlemeye gidil­mesi gerektiğine inandıkları­nı vurgulayan Baran, “Vergide adalet ve rekabet için yedi ay­rı oranda uygulanan kurumlar vergisinin yüzde 15 olarak tek orana indirilmesi gerektiği ka­naatindeyiz” dedi.

“Tedarik zincirleri kırılgan”

Ankara Ticaret Odası’nın Nisan ayı Olağan Meclis Top­lantısı’nda konuşan Baran, dünya petrol ve LNG ticare­tinin en kritik geçiş noktala­rından biri olan Hürmüz Bo­ğazı’nda yaşanan gelişme­lerin tedarik zincirlerinin kırılganlığını bir kez daha or­taya koyduğunu vurguladı. Baran, “Hürmüz’deki fiili kı­sıtlamalar, denizcilik sektö­ründe benzeri görülmemiş bir tıkanıklığa yol açtı. Enerji­den gübre fiyatlarına, lojistik­ten sigorta maliyetlerine ka­dar tüm alanları etkileyen bu dar hat, küresel enflasyonda da yükselişe yol açıyor. Avru­pa’dan Asya’ya kadar bütün ül­keler Hürmüz konusunda bir an önce anlaşmanın sağlan­masını bekliyor” dedi.

Küresel ekonomideki belir­sizlik ortamı devam ederken Türkiye’nin “Türkiye Yüzyı­lı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” ile yatırımlar açı­sından güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu dile getiren Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan tarafından açık­lanan programın, Türkiye’nin güvenli liman olma özelliğini pekiştirdiğini ifade etti.

“İstisnalar artabilir”

Program kapsamında ihra­catçılara yönelik vergi avan­tajlarının dikkat çekici oldu­ğunu kaydeden Baran, imalat­çı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 20’den yüzde 9’a, imalatçı olmayan ihracat­çılar için ise yüzde 20’den yüz­de 14’e düşürüleceğini ifade etti. Baran, “Transit ticaret ve yurt dışı alım-satım faaliyet­lerinden elde edilen kazanç­lara yönelik istisnaların ar­tırılacağını kaydeden Baran, yüksek katma değerli hizmet ihracatına yönelik kazanç is­tisnasının da yüzde 100’e çıka­rılacağını söyledi. Yine prog­ramda bölgesel merkezini İs­tanbul Finans Merkezi’ne taşıyan şirketlere 20 yıl bo­yunca kurumlar vergisi istis­nası sağlanacağının yer aldı­ğını bildiren Baran, merkezini farklı bir noktaya taşıyanlara ise yüzde 95 oranında istisna uygulanacağını bildirdi.

Yatırım süreçlerinin sade­leştirilmesine yönelik “Tek Durak Büro” uygulamasının da önemli olduğunu belirten Baran, “Gündeme gelen yatı­rım süreçlerinin sadeleştiril­mesi, bürokrasinin azaltılma­sı ve işlemlerin tek merkezden yürütülmesi, yatırımcıların en çok ihtiyaç duyduğu konu­ların başında geliyor. Bu dü­zenlemeler, Türkiye’nin yatı­rımcı dostu bir ülke olma özel­liğini güçlendirecektir” diye konuştu.

Programın girişimcilik alt­yapısını güçlendirmeye yöne­lik boyutuna da değinen Ba­ran, start-up ekosistemine yö­nelik teşvikler, dijital şirket uygulamaları ve finansmana erişimi kolaylaştıran düzen­lemelerin özellikle genç giri­şimciler açısından önemli fır­satlar sunduğunu ifade etti.

“Ekonomiyi güçlendirecek her programı destekleriz”

Baran, “Start-up ekosiste­mine yönelik teşvikler, dijital şirket uygulamaları ve finans­mana erişimi kolaylaştıran düzenlemeler, özellikle genç girişimcilerimizin önünü aça­cak ve ülkemizin yüksek kat­ma değerli üretim hedeflerine katkı sağlayacaktır” ifadeleri­ni kullandı. Baran, “Üretimi, ihracatı, istihdamı ve yatırımı teşvik eden, ülkemiz ekono­misini güçlendirecek olan her türlü programı destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Küresel belirsizlikler ve maliyet bas­kıları nedeniyle şirket karlı­lıklarının zayıfladığını kayde­den Baran, “Ülkemizde üretim ve istihdamda önemli bir rol üstlenen KOBİ’lerimiz vergi yükünü yüklenirken, yararla­nabildikleri indirim ve istis­nalar sınırlı. Farklı oranlar hem mevzuata uyumda zorluk oluşturuyor, hem de vergi ada­leti ve rekabet açısından so­runlara yol açıyor. İş dünyası olarak, düşük oranlı vergi poli­tikalarının ekonomik faaliyet­leri artırarak, vergi gelirlerin­de de artış sağlayacağını her fırsatta dile getiriyoruz” diye konuştu.

İrlanda modeli önerisi

ATO Başkanı Gürsel Baran, önerdikleri modelin en başarılı örneklerinden birinin İrlanda olduğunu kaydetti. Baran, “Bu modelin en başarılı örneği, uzun yıllardır yerli sermaye olsun, yabancı sermaye olsun tüm şirketlere yüzde 12,5 kurumlar vergisi oranını uygulayan İrlanda’dır. İrlanda, bu politikasıyla Avrupa Birliği içinde en çok yatırım çeken ve kişi başına milli gelirini en fazla artıran ülkelerin başında gelmiştir. Vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir. Böylelikle ekonomimizin bütünü, tedarik zincirinin tamamı desteklenmiş olacaktır” dedi.