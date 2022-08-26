Ankara Ticaret Odası seçimi 8 Kasım’da yapılacak

ANKARA (DÜNYA) - Ankara Ticaret Odası meclis toplantısında konuşan Başkan Gürsel Baran, Türkiye’nin yakın coğrafyadaki ilişkilerde başarılı bir diploması sergilediğini belirterek, bu başarının cazibe merkezi rolünü güçlendirdiğini bildirdi.

Baran, “Koronavirüs salgınıyla birlikte tedarik zincirlerindeki bozulmalar, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan doğalgaz ve petrol sıkıntısı, enerji, gıda ve emtia fiyatlarındaki yükseliş, üretim sorunları oluşturuyor” dedi. Karadeniz’de oluşturulan tahıl koridorunun dünya gıda arz güvenliğini sağladığına değinen Gürsel Baran, bunun Türkiye’nin ekonomik aktivitesinin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Seçim 8 Kasım’da

Öte yandan ilçe seçim kuruluna seçim sürecini başlatmak için başvuruda bulundukları bilgisini de veren Baran, seçim tarihinin 8 Kasım 2022 olarak belirlendiğini kaydetti.

Baran, 4 yıllık dönemde birlikte görev yaptığı meclis üyelerine teşekkür etti.