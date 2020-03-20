Ankara ve Eskişehir'de 427 adet kamu konutu satışa çıkarıldı
Ankara'nın bulunan 306 adet ve Eskişheri'de 121 adet kamu konutu ihaleyle satışa sunulacak.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan kamu konutları Kale Emlak Müdürlüğü tarafından satılacak.
İhale, Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:9 Çankaya/ANKARA (Zemin Kat İhale Salonu) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile her konut için ayrı ayrı yapılacak.
İhale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğü Etimesgut Servisinde görülebilecek.
İhale detayları için tıklayınız
Eskişehir'de de 121 adet kamu konutları satışa çıkarıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde bulunan kamu konutları, Milli Emlak Müdürlüğünce Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 29 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak.
İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Eskişehir Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilecek.
İhale detayları için tıklayınız
Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.