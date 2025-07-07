Ankara, yüksek teknoloji ihracatında liderliğini pekiştirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO), hazırladığı kapsamlı çalış­ma raporları ve analizler­le de Türkiye’nin uzun vadeli kal­kınma vizyonuna somut katkılar sunuyor. 2004-2024 yıllarını kap­sayan “Ankara’nın ve İllerin Dış Ti­caretinin Teknolojik Analizi Çalış­ma Raporu”nu yayımladı. Ankara ve diğer 5 büyük sanayi şehri baş­ta olmak üzere tüm illerin dış ti­caret performanslarının teknoloji sınıflandırmasına göre değerlen­dirildiği rapor, bölgesel ve sektö­rel düzeyde strateji geliştirme sü­reçlerine teknik bir zemin sunma­yı hedefliyor.

ASO’nun raporuna göre Anka­ra, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatındaki li­derliğini pekiştirdi. Ankara’nın ge­çen yıl gerçekleştirdiği 15 milyar dolarlık ihracatın yüzde 12,1’i yük­sek teknolojili ürünlerden oluştu. Yüksek teknoloji ihracatta Türki­ye ortalaması olan yüzde 3,6’nın oldukça üzerinde bir performans sergileyen Ankara; İstanbul (yüz­de 4,5), İzmir (yüzde 2), Kocaeli (yüzde 1,3), Bursa (yüzde 0,5) ve Gaziantep (yüzde 1,5) gibi büyük sanayi kentlerini de açık ara farkla geride bıraktı.

Savunma ve havacılıkta güçlü performans

1,7 milyar dolarlık hacim ile Tür­kiye’nin toplam yüksek teknolojili ihracatının yüzde 20’sini gerçek­leştiren Ankara’nın bu başarısın­da savunma ve havacılık sektörle­rindeki güçlü potansiyeli ön plana çıktı. Türkiye’nin toplam silah ve mühimmat ihracatının yüzde 55’i Ankara’dan yapıldı. Ankara’nın yüksek teknoloji sınıfında savun­ma ve havacılık ürünlerinin yanı sıra ‘ölçme, kontrol, test, seyrüse­fer’ amaçlı alet ve cihazlarının ih­racatı da 374 milyon dolara ulaşa­rak en yüksek seviyeye çıktı. Anka­ra’nın yüksek teknolojili ürünlerde dış ticaret açığı da en düşük seviye­sine gerileyerek yüzde 49 oldu.

Raporda 2024 yılında Anka­ra’nın ihracat pazar yoğunluğunun azaldığı, rekabetçiliğin arttığı tes­pitlerine de yer verildi. 2023 yılın­da Ankara’nın ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 52 iken, bu oran 2024 yılın­da yüzde 46’ya geriledi.

“Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı yüksek teknolojili ihracatımızı artırmak”

Ankara Sanayi Odası Başka­nı Seyit Ardıç, rapora ilişkin yap­tığı değerlendirmede, Ankara’nın yüksek teknolojili ihracat payında büyük sanayi kentleri arasında li­der olmasının gururunu yaşadık­larını söyledi. Ankara’nın nitelik­li üniversiteleri, insan kaynağı ve girişimcilik gücüyle büyük bir po­tansiyeli olduğuna dikkat çeken Ardıç, “Ankara, savunma ve hava­cılık sanayideki lider pozisyonuy­la yüksek teknolojili üretimde ve ihracatta farkını ortaya koyuyor ve Türkiye’nin rotasını belirliyor. An­kara’yı sanayi ve teknolojinin baş­kenti yapma hedefiyle çalışmala­rımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Günümüzde üretim yaparak ih­racat hacmini artırmanın tek başı­na yeterli olmadığına dikkat çeken Başkan Ardıç, şu değerlendirmede bulundu: “Sürdürülebilir kalkın­manın anahtarı yüksek teknoloji­li ihracatımızı artırmaktır. Geliş­mekte olan ülkelerde yüksek tek­nolojili ihracatın payı yüzde 20’ler civarında olmasına rağmen Türki­ye’de yüzde 3,6. Yüksek teknoloji­li ihracatımızı artırmak için kamu politikalarıyla birlikte üniversite­lerimize ve vizyoner sanayicileri­mize de büyük sorumluluk düşü­yor. Bilim ve teknoloji ile sanayi arasında çok güçlü bir ekosistem oluşturmak zorundayız. Fiyat re­kabetinin yanında verimliliği ar­tırmak için yeniliğe, Ar-Ge’ye ve ikiz dönüşüme daha çok odaklan­malıyız. Ankara Sanayi Odası ola­rak yenilik odaklı projeler ve faa­liyetlerle hem Başkentimizin hem de ülkemizin uzun vadeli kalkınma vizyonuna somut katkılar sunuyo­ruz. 81 ilin ihracatının teknoloji düzeyine göre karşılaştırılıp ana­liz edildiği bu raporun yerel kal­kınmanın sağlanmasında politika yapıcılara önemli kaynak sağlaya­cağına ve Türkiye’nin teknoloji te­melli büyüme modeline geçiş süre­cinde doğru adımların atılmasına katkı sunacağına inanıyorum.”