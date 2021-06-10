Ankara'da 375 bin metrekarelik sanayi alanı satılacak

Ankara Sincan Belediye Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sincan'ın Esenler ve Polatlar mahallelerindeki toplam 375 bin 338,85 metrekare yüzölçümüne sahip, imar planında küçük sanayi alanı olarak belirlenmiş 557 adet parsel satışa çıkarılacak.

İhale, 23 Haziran 2021 tarihinde saat 15.00'te kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Taşınmazın muhammen bedeli 70 milyon 888 bin 150,89 lira olarak belirlendi.