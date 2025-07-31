Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam geldi: Yarından itibaren zamlı satılacak!

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, yarından itibaren Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.

Alnıaçık, artan maliyetlerin fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını ve bu nedenle ekmek fiyatına zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

Alnıaçık, Ankara'da ekmek fiyatının 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL olarak uygulanacağını söyledi.

Zamdan önce 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liraydı.

Böylece Ankara'da yarından itibaren ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam gelecek.

Ocak ayında da Ankara'da ekmeğe zam gelmişti. Ocaktaki zamda ekmek fiyatları 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarılmıştı.