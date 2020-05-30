'Ankara'da ihracat düşüşü ortalamanın altında, süreci en az hasarla atlatacağız'

30 Mayıs 2020

ANKARA (DÜNYA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Ankara’dan yapılan mal ihracatında ilk çeyrekte yaşanan düşüşün ortalamanın altında olduğunu belirterek, salgın nedeniyle oluşan olumsuz ekonomik koşullardan genele göre daha az etkilendiklerini ifade etti. Yazılı bir açıklama yapan Levent Çamur, “Başkent Ankara’nın yılın ilk çeyreğinde ihracatı, geçen yıla göre yüzde 8.84 azalmıştır. Bu oranla Ankara pandemi döneminde, ihracatı en az düşen büyük iller arasındadır” görüşüne yer verdi.

Levent Çamur, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüdüğünü, aynı dönemde Fransa’nın yüzde 5, İtalya’nın yüzde 5,4 daraldığını vurgulayarak, salgının Türkiye’ye geç gelmesi, dönemsel baz etkisi ve kamunun koordineli adımlarıyla ilk çeyreğin yara almadan geçildiğini vurguladı.

Ankara ihracatındaki gerilemenin, ülke ortalamasının altında olduğuna işaret eden Levent Çamur, “Türkiye’nin 2020 ilk çeyreğindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında, 2020 nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 oranında azalmıştır. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan beşinci kenti olan Başkent Ankara ise bu süreçten en az etkilenen büyük şehirdir. Ankara’nın ihracatı 2020 ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,84 azalarak, 2 milyar 369 milyon dolara gerilemiştir. Ankara’nın 2020 nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17,2’lik düşüşle, 551 milyon 876 bin dolara gerilemiştir. Tedbiri elden bırakmadan başlayacak normalleşme süreci, dünyadaki toparlanma, dış ticarete dönük alınacak önlemlerle ihracatımızın yeniden rayına girmesi sanayiciler olarak hepimizin ortak isteği, beklentisidir.” görüşünü açıkladı.

“Vurucu etki beklemiyoruz”

Ankara açısından gelecek dönemlerde salgın etkisinin gözlenmeye başlayacağını vurgulayan Levent Çamur, “Ancak salgının asıl etkilerini önümüzdeki çeyreklerde mutlaka göreceğiz. Buna rağmen gerek para politikaları yönünden gerekse maliye politikaları yönünden atılan adımlarla salgının büyümeye vurucu etkisi olacağını düşünmüyoruz. 1 Haziran kararlarıyla birlikte toparlanma sinyallerinin verildiğini, bunun da piyasalar açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Reel sektörün finansal beklentilerinin karşılanmasına dönük hamlelerin devam etmesi halinde de Türk ekonomisinin süreci en az hasarla atlatacağına inanıyoruz” dedi.