Ankara’da iki AVM 1.5 ay kira almayacak

24 Mart 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Koronavirüsün ekonomik hayata olan ağır etkilerinin hafifletilmesi için özel sektör de önemli adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda faaliyetin neredeyse sıfırlandığı AVM’lerde işletmeci şirketler kiracılara yönelik iyileştirmeler yapmayı sürdürüyorlar.

Bu kapsamda Ankara’daki iki AVM Mart ayının ikinci yarısı ve nisan ayına ilişkin kira ve ortak alan bedeli almayacak.

Armada AVM’den yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin mevcut dönemin atlatılmasında önemli bir işlevi olduğu belirtilerek, Armada AVM olarak Mart ayının yarısı ve Nisan ayında tüm kiracılardan kira alınmayacağı bildirildi.

Panora AVM’nin açıklamasında ise dayanışmayı güçlendirmek ve markalara katkı sağlamak amacıyla 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında kapalı olan mağazalardan kira ve ortak alan bedeli alınmayacağı vurgulandı.