Okulların açılmasına kısa zaman kala Ankara'da servis ücretleri açıklandı.

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Artış sonrası en kısa mesafe ücreti 1860 TL, en uzun mesafe ücreti ise 2 bin 756 TL oldu. İlk ve ortaöğretim öğrencileri için bu fiyatlara 730 TL rehber ücreti de eklenecek.

Servisçilerin zam talebi ise yüzde 50’idi.

Yeni tarifeme komisyon tarafından onaylanırken, 15 kilometreyi geçtikten sonra kilometre ücreti ilave olacak.