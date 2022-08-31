Ankara'da okul servisi ücretleri ne kadar oldu?

Başkent Ankara'da okul servisi ücretleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl artan maliyetler nedeniyle Ankara'da okul servisi ücretleri zamlanırken, bu yıl da aynı nedenlerden ötürü Ankara'da okul servisi ücretlerine zam yapıldı.

Ankara'da okul servisi ücreti 0-3 km. arası yıllık 5 bin 96 TL oldu. Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL eklenecek.

Belirlenen ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor.