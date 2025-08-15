Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken Ankara'da servis ücretlerine gelen zam belli oldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

Ankara’daki servisçiler, yılbaşında zam yapılmadığını gerekçe göstererek yüzde 50 artış talebinde bulunmuştu.

İstanbul’daki servisçiler ise yüzde 35 zam istemişti. Ancak henüz İstanbul'daki servis zamları belli olmadı.

Veliler, servisçilerin zam talebini yüksek bulurken, servis aracı sahipleri de geçinemediklerini ve zammın gerekli olduğunu söylüyor.