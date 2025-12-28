Ankara'da otopark fiyatlarına zam!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi geçtiğimiz hafta yolcu taşıma ücretlerine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapmış, zamla birlikte tam bilet ücreti 35 liraya yükselmişti.

Toplu ulaşıma gelen zammın ardından otopark fiyatları da artırıldı. ABB Aralık Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi'nde BELTAŞ'a bağlı otoparkları kapsayan yeni tarife oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretleri 250 TL oldu. Ankara’da saatlere göre zamlı genel otopark tarifesi ise şöyle:

-0-15 dakika ücretsiz,

-2 saate kadar 100 TL,

-2-4 saat arası 140 TL,

-4-8 saat ve üzeri 160 TL,

Ulus - Kızılay(Rüzgârlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu):

-0-15 dakika ücretsiz,

-2 saate kadar 150 TL,

-2-4 saat arası 200 TL,

-4-8 saat ve üzeri 250 TL.