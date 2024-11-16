Ankara'da üretici ve tüketiciyi güldürecek proje: Meyve ve sebzede yüzde 30 indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KÖY-KOOP iş birliğiyle, kooperatif ürünlerini Ankara halkıyla buluşturmaya devam ediyor. 'Tarladan Sofraya' sloganıyla hayata geçen proje, 20-25 çeşit taze sebze ve meyvenin piyasa fiyatlarının en az yüzde 30 altında tüketiciyle buluşuyor.

Aracısız ürünler halkla buluşunca üretici de tüketici de mutlu

KÖY-KOOP Genel Başkanı Mehmet Varol, konuya yönelik yaptkığı açıklamada: “Burada direkt tarladan sofraya, aracısız ürünleri piyasa şartlarının en az yüzde 30 altında satmayı hedefledik. Öncelikli hedefimiz Ankara’daki kooperatiflerle birlikte çalışmak. Onların ürünlerinin değerlendirilmesi. Ürünlerimize baktığımızda Akdeniz, İç Anadolu ya da Ege Bölgesi’nin de ürünleri var. Direkt üreticiden getirip, Ankaralıyla buluşturmayı hedefledik” ifadelerini kullandı.

Yerel üretime teşvik

Başkent Market, 2025 itibarıyla diğer şubelerinde de manav reyonları açmayı planlıyor. Manav reyonu, Ankara’nın dış ilçelerinde faaliyet gösteren kooperatiflere öncelik vererek yerel üretimi teşvik ederken, Türkiye genelindeki KÖY-KOOP üyesi kooperatiflerin ürünlerini de Ankaralılarla buluşturuyor.