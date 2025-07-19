Ankara’dan 'Serbest Bölge' talebi
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’ya ‘serbest bölge’ kurulması çağrısında bulunarak, Başkent ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekti.
Ferit PARLAK
Baran, “Ankara, coğrafi, lojistik, sektörel ve beşerî sermaye gücüyle serbest bölge kurulması için ideal bir merkez durumunda. Ankara’nın serbest bölgeye kavuşması, tüm Anadolu için stratejik bir adım olur, marka değerini artırarak Başkent ekonomisinde çarpan etkisi oluşturur” dedi.
Ankara’ya bir serbest bölge kurulmasının üretim, yatırım, ticaret açısından bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çeken Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak, Başkentimize serbest bölge kurulması çağrımızı her fırsatta dile getiriyoruz. Ankara, gerek coğrafi, gerek lojistik, gerekse sektörel ve beşerî sermaye gücüyle serbest bölge kurulması için ideal bir merkez durumunda. En yakın serbest bölgeye 330 kilometre mesafesi bulunan Ankara’nın bir serbest bölgeye kavuşması, tüm Anadolu için stratejik bir adım olur, Başkent ekonomisinde çarpan etkisi oluşturur” diye konuştu.
Limanımız yok ama güçlü bir demiryolumuz var
Ankara’da serbest bölge kurulması konusu gündeme geldiğinde ‘limanı olmamasının’ gerekçe gösterilebildiğini kaydeden Gürsel Baran, “Türkiye’de limanı olmadığı halde üç ilimizde Serbest Bölge bulunuyor. Ankara liman şehri olmasa da, İstanbul’a, Konya’ya, Eskişehir’e, Yozgat’a, Sivas’a Yüksek Hızlı Tren’le ulaşılabilen, Türkiye’nin dört bir yanına hem demiryolu, hem de karayolu ile bağlantıları bulunan, dünya standartlarında hizmet sunan Esenboğa Havalimanı’na sahip bir şehir. Ayrıca şehrimizde gençlerimiz serbest bölgenin artıracağı iş hacmi ile yeni iş imkânları bulabilir” diye konuştu.