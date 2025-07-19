Ankara’dan 'Serbest Bölge' talebi

Ferit PARLAK

Baran, “Ankara, coğ­rafi, lojistik, sektörel ve beşerî sermaye gücüyle serbest bölge kurulması için ideal bir merkez durumunda. Ankara’nın serbest bölgeye kavuşması, tüm Ana­dolu için stratejik bir adım olur, marka değerini artırarak Baş­kent ekonomisinde çarpan et­kisi oluşturur” dedi.

Ankara’ya bir serbest bölge kurulmasının üretim, yatırım, ticaret açısın­dan bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çeken Baran, “Ankara Ti­caret Odası olarak, Başkentimi­ze serbest bölge kurulması çağrı­mızı her fırsatta dile getiriyoruz. Ankara, gerek coğrafi, gerek lo­jistik, gerekse sektörel ve beşerî sermaye gücüyle serbest bölge kurulması için ideal bir merkez durumunda. En yakın serbest bölgeye 330 kilometre mesafesi bulunan Ankara’nın bir serbest bölgeye kavuşması, tüm Ana­dolu için stratejik bir adım olur, Başkent ekonomisinde çarpan etkisi oluşturur” diye konuştu.

Limanımız yok ama güçlü bir demiryolumuz var

Ankara’da serbest bölge ku­rulması konusu gündeme geldi­ğinde ‘limanı olmamasının’ ge­rekçe gösterilebildiğini kayde­den Gürsel Baran, “Türkiye’de limanı olmadığı halde üç ilimiz­de Serbest Bölge bulunuyor. An­kara liman şehri olmasa da, İs­tanbul’a, Konya’ya, Eskişehir’e, Yozgat’a, Sivas’a Yüksek Hızlı Tren’le ulaşılabilen, Türkiye’nin dört bir yanına hem demiryolu, hem de karayolu ile bağlantıları bulunan, dünya standartlarında hizmet sunan Esenboğa Hava­limanı’na sahip bir şehir. Ayrıca şehrimizde gençlerimiz serbest bölgenin artıracağı iş hacmi ile yeni iş imkânları bulabilir” diye konuştu.