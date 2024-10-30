Ankaralı sanayiciler 'erken faiz indirimi'nin riskine dikkat çekti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO'nun ekim ayı meclis toplantısı ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Müşterek Toplantısı'nda konuştu.

Dünyadaki merkez bankalarının politikalarında gevşeme döngüsünün hızlandığı bir sürece girdiklerini kaydeden Ardıç, buna rağmen dünya genelinde durgunluk sinyallerinin güçlendiğini anlattı.

Ardıç, özellikle avro bölgesine dair verilerde, ekonomik faaliyetlerin yavaşladığının net bir şekilde görüldüğüne işaret ederek, "Başta Almanya olmak üzere birçok ülkede PMI rakamları 50 eşik değerinin altında kalırken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimine devam etme olasılığı güçleniyor. Uluslararası kuruluşlar, dünya ekonomisinin son 20 yılda ulaştığı ortalama büyümenin altında bir büyüme beklentisi içerisinde." diye konuştu.

ABD gündemi domine edecek

Ardıç, gelecek hafta ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinin küresel ekonominin yönünü belirleyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Seçimler; ticaret, yatırım, dış yardım, iklim politikası, güvenlik düzenlemeleri ve göç dahil çeşitli kanallar aracılığıyla özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir. Seçimlerde Trump'ın zaferi durumunda küresel ticaret politikasında değişiklik olacaktır. Trump, yabancı malların çoğunluğuna yüzde 10-20'lik evrensel temel tarifeler koymayı ve Çin'in temel mal ithalatını yüzde 100 vergi ve aşamalı olarak sonlandırmak için 4 yıllık bir plan içeren 'Amerika öncelikli' bir ticaret gündemi öneriyor."

Faiz uyarısı

Temmuz ve ağustos aylarında güçlü baz etkisiyle gerileyen yıllık enflasyonun düşüş trendinin eylülde yavaşladığını anlatan Ardıç, aylık enflasyonun yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Ardıç, eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla "Faiz indirimi ne zaman olacak?" tartışmalarının yeniden başladığına işaret ederek, "Daha önce de ifade ettim. Enflasyonda kalıcı düşüş sinyalleri alınmadan, enflasyon ataletinin kırıldığı görülmeden politika faizinde yapılacak bir indirimin enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratma riski taşıdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sanayicilerin krediye olan yüksek orandaki "bağımlılığı" göz önüne alındığında yüksek faiz oranının, yatırım ve büyümenin önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Ardıç, bu noktada, başta KOBİ'ler olmak üzere sanayicilerin acil beklentisinin, reel sektörün üretime devam edebilmesine imkan sağlayacak uygun faizli ticari kredi mekanizmalarının devreye alınması olduğunu anlattı.