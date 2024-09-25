Ankaralı sanayicilerden 'erken faiz indirimi' uyarısı: Bedeller boşa gider

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO'nun eylül ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısı'nda Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair konuştu.

Ardıç, ABD'deki seçim süreci, Orta Doğu'da artan gerilim, Uzak Doğu'daki güç dengesi değişiklikleri ve enerji kaynaklarına erişim konusundaki rekabetin küresel jeopolitik ortamın kırılganlığını arttırdığını ifade etti.

Birçok ülkede enflasyonist baskıların beklenenden daha hızlı azalmasına karşın küresel görünüme yönelik risklerin devam ettiğine dikkati çeken Ardıç, "Yüksek faiz oranları, borç sürdürülebilirliği zorlukları, devam eden jeopolitik gerginlikler ve giderek artan iklim krizi büyümeyi tehdit ediyor. Küresel anlamda enflasyonist dalganın zayıflamasıyla, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirimlerine başlamasına rağmen dünya genelinde durgunluk sinyalleri güçlü kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ardıç, büyüme rakamlarının enflasyonda düşüşün devam edeceği sinyali verdiğini dile getirerek, bu süreçte stagflasyon riskiyle karşı karşıya kalınmaması temennisinde bulundu.

'Erken indirim bedellerin boşa gitmesi anlamına gelir'

Ardıç Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son kararında politika faizinde değişikliğe gitmediğini anımsatarak, "Enflasyonla mücadele için biz sanayiciler uzun bir süredir yüksek faiz ortamında büyük fedakarlıkta bulunuyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki erken bir faiz indirimi, bugüne kadar ödediğimiz bedellerin boşa gitmesi anlamına gelecektir. Merkez Bankamızın alacağı kararlara güvenimizin tam olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Enflasyonla etkin mücadele için maliye ve gelirler politikasının güçlü desteğinin gerektiğini belirten Ardıç, şu değerlendirmede bulundu: "Kamunun insan kaynağı, yeni yatırımlar, cari harcamalar gibi konularda daha nitelikli çalışmalarla tasarruf eğilimini devam ettirmesi elzemdir. Sıkı maliye politikası, sadece yüksek enflasyon dönemlerinde değil, makro istikrarın sağlandığı dönemlerde de yürütülmelidir. Kamu desteğinin sınırlı kaldığı bir enflasyonla mücadele politikası, faizlerin uzun süre yüksek kalmasına ve ekonomimizin daha fazla tahribata uğramasına neden olacaktır."