Ankaralı sanayicilerden Merkez Bankası kararı öncesi faiz mesajı!

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, oda binasında düzenlenen aralık ayı meclis toplantısı ile ASO 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısı'na katıldı.

Ardıç, konuşmasında, 2025 için belirlenen 22 bin 104 lira asgari ücretin Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerken, 2025'in enflasyonla mücadelede başarıya ulaşılarak, toplumun tüm kesimlerinin refahının artacağı bir yıl olmasını temenni etti.

'İhracatın artış potansiyeli sınırlandı'

Ardıç, Türkiye'de dezenflasyonist sürecin sektörler arasında farklılaşmaya neden olduğunu , sanayi sektörü üzerinde baskının artmaya devam ettiğini belirtti.

Sanayiciler için önemli dış pazarlarda devam eden durgunluğun ihracatın artış potansiyelini sınırlandırdığını vurgulayan Ardıç, sanayi üretim endeksinin yıllık bazda 6 aydır gerilediğine dikkati çekti.

'İndirim istikrar için önemli bir adım'

ASO başkanı, Merkez Bankası'nın hedeflenen enflasyona yakınsamayla faiz indirimine başlayabileceğini belirterek bunun makroekonomide istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olabileceğini bildirdi.