Ankaralı sanayicilerden Suriyeli değerlendirmesi: Gitmeleri istihdam açısından sıkıntılı

2025 yılında uygulanacak asgari ücret bu ay belli olacak. Hükümet enflasyona duyarlı bir zam oranı planlarken, işveren kesimi zammı minimumda tutmak istiyor. İşçi kesimi ise yıllık enflasyonun yüksekliğine dikkat çekerek kaybın telafisini talep ediyor.

İş dünyası temsilcileri de hükümetle görüşmelerinde asgari ücreti gündeme getirmeye devam ediyor.

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, ATO'da dün gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Baran ile Yılmaz'ın görüşmesinde masadaki konulardan biri de 2025 yılında uygulanacak asgari ücretti. Ticaret odası başkanı, işçilerin geçim, işletmelerin de maliyet sorununun bulunduğunu belirterek uzlaşı sağlanmasını temenni etti

'Nitelikli iş gücü ve usta sayısı yetersiz'

Asgari ücretin en temel ücret seviyesini gösterdiğini belirtan Baran şunları söyledi: "Yapılan işin niteliğine göre ücretler değişiyor. Zaman zaman gazetelerde haber olarak görüyoruz. Mobilya ustaları ayda 60 bin lira kazanıyor, duvar ustaları 100 bin lira, iş makinesi kullananlar 150 bin lira. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum, bizim esas sorunumuz nitelikli iş gücü eksikliğimiz."

Türkiye'de nitelikli iş gücü ve usta sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Baran, bu iş gücünün işletmelerin üretim ve hizmet kapasitesini artıracak unsur olduğunu belirtti.

'Suriyelilerin gidişi sıkıntı yaratabilir'

Baran, son yıllarda birçok sektörde istihdam edilen Suriyeli sığınmacıların, Esad rejiminin devrilmesiyle ülkelerine dönmeye başladığını, bunun sektörlerde istihdam açısından sıkıntı oluşturabileceğine dair endişelerin oluştuğunu bildirdi.

Baran, ticari kredi kartlarına taksit imkanlarının artırılmasını istedi.

ATO Gürsel Baran, işçilerin işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve diğer tazminatlar konusunda dava açma süresinin de 5 yıldan 1'e düşürülmesini istedi.