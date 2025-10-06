Ankara’nın 9 aylık ihracatı yüzde 15,1 arttı: Otomotiv ilk sırada

Ankara'dan bu yılın 9 aylık döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artarak 11 milyar 429 milyon 448 bin dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar oldu.

Ankara'dan yapılan ihracat da ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 artarak 11 milyar 429 milyon 448 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 926 milyon 853 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-eylül döneminde Almanya'nın en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde Almanya'ya 789 milyon 255 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 770 milyon 742 bin dolarla Birleşik Krallık, 760 milyon 571 bin dolarla Çin, 745 milyon 397 bin dolarla ABD ve 622 milyon 81 bin dolarla Slovakya takip etti.

Otomotiv ihracatı tam gaz sürüyor

Başkentten bu yılın 9 ayında yapılan dış satımda "otomotiv endüstrisi" 1 milyar 254 milyon 416 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 239 milyon 223 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 138 milyon 997 bin dolarla "makine ve aksamları", 953 milyon 816 bin dolarla "elektrik ve elektronik" ile 915 milyon 568 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 662,7 ile "gemi ve yat hizmetleri" sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 64,7 ile "mücevher", yüzde 36,9 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", yüzde 20,4 ile "elektrik ve elektronik" sektörleri takip etti.