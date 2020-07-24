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Anket: Ekonomi 2020'de %4.3 küçülecek; 2021'de %4.5 büyüyecek

Reuters anketi Türkiye ekonomisinin COVID-19 salgınının etkilerinin en çok hissedildiği ikinci çeyrekte yüzde 12,2, 2020 yılının tamamında ise yüzde 4,3 daralması bekleniyor.

Anket: Ekonomi 2020'de %4.3 küçülecek; 2021'de %4.5 büyüyecek
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Reuters'ın 42 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzed 3,1 daralması beklenirken, 2021 yılında ise yeniden büyüme gerçekleştirerek, yüzde 4,5 büyümeye ulaşması bekleniyor.

Reuters'ın Nisan sonunda yayımladığı bir önceki üç aylık kapsamlı ankette 2020 için daralma beklentisi yüzde 1,4 seviyesindeydi.

Kaynak: Reuters

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