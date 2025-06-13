Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yaz faiz indirimlerine yeniden başlaması beklenirken, gelecek haftaki faiz kararı öncesi ekonomistlerin TCMB'den beklentileri belli oldu.

TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı.

23 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, ekonomistler haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

4 ekonomist farklı oranlarda indirim bekliyor

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak?

TCMB'nin ilk faiz kararı 19 Haziran'da, takip eden kararı ise 24 Temmuz'da açıklanacak.

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, TCMB politika faizi 350 baz puan artırarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentisinin oldukça altında gelmesi faiz indirimi için bir miktar ek alan yaratmıştı. Ancak piyasadaki genel beklenti haziran ayında bir faiz beklentisi olmayacağı yönünde yoğunlaştı.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak gerçekleşti. Piyasanın enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 2,10 olacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 36,17'ye ineceğini yönündeydi.