Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faizi indirecek mi? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından yurt içinde gözler önümüzdeki hafta açıklanacak kritik faiz kararına çevirildi.

TÜİK'e göre eylülde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 arttı. Bu artış ekonomistlerin aylık bazdaki yüzde 2,47'lik beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Eylülde aylık enflasyonda 8 ayın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyonda ise 16 ay sonra artış yaşandı.

Enflasyon verilerinin ardından gözler TCMB'nin ekim ayı faiz kararına çevrildi.

Ekonomistlerin faiz beklentileri belli oldu!

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

Bloomberg HT anketinde 150 baz puanlık indirim beklentisi

Bloomberg HT’nin 18 kurumla gerçekleştirdiği ankette ise TCMB'den 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıktı.

Faiz anketine katılan kurumların medyan tahminine göre piyasa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Ekim'de gerçekleşecek toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirimle yüzde 39’a düşürmesini bekliyor.

Ankete göre Ekim ayında en düşük haftalık repo faizi tahmini yüzde 38,5 seviyesinde olurken, en yüksek beklenti yüzde 40,5 oldu.

4 anket katılımcısı Merkez Bankası’nın ekim ayını pas geçmesini bekliyor.

Yıl sonu politika faizine yönelik medyan beklenti ise yüzde 37,5 seviyesinde gerçekleşti. En düşük yıl sonu faiz oranı beklentisi yüzde 36, en yüksek beklenti yüzde 39 oldu.

Merkez'in faiz kararları

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısı ile başlamış ve üst üste üç toplantıda 250'şer puanlık indirime giderek, toplam 750 baz puan faiz indirmişti.

TCMB mart ayında gerçekleştirdiği ara toplantı ile borç verme faizini 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarmıştı.

Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00'dan yüzde 49,00'a, borç alma faizi ise yüzde 41,00'den yüzde 44,50'ye yükseltilmişti.

Haziran ayında faizleri sabit bırakan TCMB, temmuz ayı toplantısında 300 baz puanlık indirimle faizi yüzde 43,00'e çekmişti.

Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.