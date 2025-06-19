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Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi düşüşünü sürdürdü

Koç Üniversitesi’nin Konda Araştırma Şirketi’yle gerçekleştirdiği Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin Haziran 2025 sonuçları açıklandı. Buna göre; vatandaşın yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi.

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Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi düşüşünü sürdürdü
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Koç Üniversitesi Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin haziran ayı sonuçları yayımlandı.

Haziran ayı sonuçlarına göre, bir önceki ayda olduğu gibi enflasyonda düşüş beklentisi oluştu.

Ankette Haziran 2026'ya kadar 12 aylık dönemdeki enflasyon beklentisi yüzde 63'e geriledi. Mayıs ayında bu beklentisi yüzde 67 olmuştu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise mayıs ayındaki yüzde 69'dan yüzde 67'ye geriledi.

Geçmiş 12 ay için enflasyon hissiyatı ise yüzde 73'de sabit kaldı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ