Anket sonuçları açıklandı... Vatandaşın tasarruf tercihi yine değişmedi: İlk sırada yastık altı var!

ING Türkiye, Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2025 yılı 1. çeyrek sonuçlarını yayımladı.

Araştırmanın 2025 yılı 1. çeyrek sonuçlarına göre, tasarrufu olan bireylerin oranı, yüzde 54 ile son iki çeyrekle paralellik gösterdi. Bu oran, son iki çeyrekte olduğu gibi Türkiye genelinde her iki kişiden birinin tasarruf sahibi olduğunu ortaya koydu.

Tasarruf sahibi kitleler incelendiğinde, 25-44 yaş grubu içinde tasarruf sahipliği son üç çeyrek boyunca artış eğilimindeyken, 18-24 yaş grubunda gerileme görüldü. Tasarrufu olmayan yüzde 46'lık kesimin içinde, yakın zamanda tasarruf etmeyi planlayanların oranı ise önceki çeyrekteki düşüşünü toparlayarak, yüzde 29'a ulaştı.

Tasarruf sahipleri arasında düzenli tasarruf yapabildiğini belirtenlerin oranı, önceki döneme göre 7 puanlık artışla yüzde 86 seviyesine ulaştı.

En çok geleceğe yatırım için tasarruf yapılıyor

Tasarruf yapma gerekçeleri arasında "geleceğe yatırım" cevabı, yüzde 43'le ilk sırada yer alırken, yüzde 2'yle "beklenmedik durumlara karşı güvence" ikinci sırada yer aldı.

Aynı hanede başka bir bireyin de tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı 2 puan artarak yüzde 21'e çıktı. Bu oran, kadınlarda yüzde 25, erkeklerde ise yüzde 17 olarak kaydedildi.

Yastık altı ilk sırada yer aldı

Tasarrufu olan bireylerin tercihleri incelendiğinde, son iki çeyrek verilerine göre ilk sırada, yüzde 31 oranla yastık altı birikimler yer aldı.

Bu araçları, yüzde 19 oranla "TL vadeli mevduat" ve "altın, değerli taş ve metal hesapları" takip etti. Yatırım yapanların yüzde 18'i hisse senetlerini, yüzde 11'i bireysel emeklilik fonlarını, yüzde 5'i ise kripto paraları tercih etti.

Yastık altı tasarruf sahipliği, özellikle 55 yaş üzeri grupta en yüksek düzeye ulaştı.

Beklenti orta vadeden uzun vadeye kaydı

Tasarrufu olanların getiri beklentileri ise ortadan uzun vadeye doğru kaydı. Uzun vade getiri beklentisi olanların oranı, 4 puan artışla yüzde 46'ya yükselirken, orta vade getiri bekleyenlerin oranı yüzde 35'e geriledi.

Finansal durumdan memnuniyet oranı yüzde 42 ile önceki çeyrekle benzer seviyede kaldı. "Finansal dengeyi korumak adına harcamalarımı kontrol ediyorum" diyenlerin oranı, yüzde 69 olarak ölçüldü.

Yatırım ürünleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin oranı genel katılımcı kitlesinde yüzde 52 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 60 ile kadınlara kıyasla 17 puan daha yüksek olarak tespit edildi. Katılımcıların yüzde 94'ü bankacılık hizmetlerinden faydalanırken, son bir ayda internet veya mobil bankacılığı kullananların oranı, önceki çeyrekle benzer şekilde yüzde 90 seviyesinde görüldü.