Anketler Çin ekonomisinde daralmaya işaret ediyor

23 Haziran 2020

Çin’de yapılan ve 3,300 ticari işletmenin katıldığı bağımsız anket sonuçlarına göre, yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekteki daralmadan toparlanma düzeyinin hafif olması, 2020 için Çin ekonomisinde daralmaya işaret ediyor denildi.

Raporda, Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun haziran ayının üçüncü hatası açıklayacağı ikinci çeyrek verileri beklenirken, “Açıklanan veriler ne yönde olursa olsun, ilk çeyrek verilerine göre kazanımlar görece olarak az kalacaktır. Hizmet, imalat, taşınmazlar ve emtialarda gelirler ve karların büyüme bölgesine kaydığını gördük” denildi ve verilerin tarihi düşük düzeylere yakın seyrettiği belirtildi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, COVID-19 salgını ile mücadelesinden sonra çalışmaya devam etse de ülkenin gayri safi yurt içi hasılası ilk çeyrekte yüzde 6.8 daraldı.

Küresel ekonominin Uluslararası Para Fonu (IMF) öngörülerine göre yüzde 3.0 daralması beklenirken, nisan ayının öngörüleri ABD ekonomisinde yüzde 6.0 daralma beklendiğini gösterdi. IMF listesindeki 16 ülkeden sadece Çin’in yüzde 1.2 ve Hindistan’ın yüzde 1.9 büyüme göstereceği öngörüldü.

Buna rağmen, COVID-19 salgını etkisiyle Çin’e gelen dış talebin azalması Çin’i olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çin merkezi hükümeti ekonomiyi iç tüketime ağırlık verecek bir hale getirmeye çalışsa da, Dünya Bankası’nın 2018 verilerine göre mal ve hizmetler ihracatı ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 19.5’ini oluşturuyor.

Resmi verilere göre Çin’in ihracatı mayıs ayında, nisan ayındaki sürpriz artış sonrasında, düştü. Ülkenin gelişmekte olan sanayiler satın alma yöneticileri endeksi haziran ayında düştü. Yeni ihracat siparişleri son iki ayda sabit kalırken, Nomura Holding’in Çin baş ekonomisti Ting Lu, “Dış piyasalardan gelen uzun süreli ters rüzgarlar etkili oldu. COVID-19 ile ilgili medikal malzeme ihracatlarında son iki aydır gördüğümüz artışın sebebi artan fiyatlar oldu. Bu da sürdürülebilir değil” dedi.

Mart ve haziran ayı ortası arasında görülen kuvvetli toparlanmanın hız kaybedeceğini beklediğini söyleyen Lu, “Toparlanma yolunun, Çin’in iç politika teşvikleri, devam eden sosyal mesafe kuralları ve azalan dış talep etkisiyle, inişli çıkışlı ve belirsizliklerle dolu olmasını bekliyoruz” dedi.

Tüketim yetersiz

Çin ekonomisi hakkındaki raporlar geçtiğimiz birkaç ayda çevrimiçi alışverişte artış ve yerel üreticilerin kapasitelerini iç piyasa için kullanması gibi olumlu gelişmelere yer verse de Çinli tüketiciler büyük harcamalara henüz hazır değil. Mayıs ayında ithalat son dört yılın en büyük düşüşünü yaşarken, Çin’in Bej Kitabında ikinci çeyrekte görülen büyümenin iç tüketimi artırmanın ulusal düzeyde yetersiz kalabileceğini gösterdiği belirtildi.