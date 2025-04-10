‘Anlaşılır Ekonomi’ platformuyla tanınan Yunus Arslan hayatını kaybetti

Ekonomi dünyası peş peşe gelen ölüm haberleriyle sarsıldı. Mart sonunda ekonomist Evren Devrim Zelyut’un 51 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bir acı haber de Yunus Arslan’dan geldi.

Yunus Arslan, ‘Anlaşılır Ekonomi’ ismiyle yayınladığı içeriklerle tanınıyordu.

Kafa karıştıran finansal terimleri basitleştirerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Arslan, 18 Mart’ta X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ciddi sağlık sorunu yaşadığını duyurmuştu.

'Anlaşılır Ekonomi' adlı X hesabından yaptığı paylaşımda Yunus Arslan, dört günü yoğun bakım olmak üzere bir haftadır hastane yattığını açıklamıştı.

Tedavisinin en az altı ay devam edeceğini ifade eden Arslan, bu süre zarfında paylaşım yapamayacağını belirtmişti.

Yunus Arslan'ın ölüm haberi finans dünyasında büyük üzüntü yarattı.

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fiziksel olarak hiç görmesem de, gerçek adını dahi bilmesem de bu mecrada iyi niyetli, çalışkan, yapıcı ve güzel yürekli bir insan olarak tanıdım kendisini. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Yunus Arslan'ın bugün Ankara'nın Sincan ilçesinde Çimşit Mezarlığı'na defnedileceği bilgisi yer aldı.