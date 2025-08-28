Anlaşma 2050'ye kadar uzatıldı: Türk Telekom Türkiye'ye 20 milyar dolarlık katkı sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmayla, şirketin sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Anlaşmanın Türkiye’nin dijital dönüşümünde kritik bir adım olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu imtiyaz ile yapılacak sabit altyapı ve hizmet yatırımları sayesinde ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlanacak” dedi.

“Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yeni dönem”

Bakan Uraloğlu, imtiyazın yenilenmesinin yalnızca Türk Telekom için değil, Türkiye ekonomisi ve dijitalleşme süreci açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, “Anlaşma kapsamında Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekliliğini sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem ekonomimize hem de dijitalleşme sürecine büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“Türk Telekom’un yatırımları doğrudan Türkiye’nin kazanımıdır”

Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 25’inin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, yüzde 60’ının ise Türkiye Varlık Fonu’na ait olduğunu hatırlatan Uraloğlu, şirketin yaptığı her yatırımın ülke için stratejik değer taşıdığını söyledi:

“Türk Telekom’un sabit iletişim altyapısı aynı zamanda Türkiye’nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom’un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye’nin kazanımıdır.”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Dijital geleceğe yatırım yapıyoruz

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, imtiyaz sözleşmesinin uzatılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli hedefleri paylaştı. Önal, “Bugün, Türk Telekom’un 2026 Şubat’ta bitecek olan sabit hizmetler imtiyazının 2050’ye kadar uzatıldığının resmiyete döküldüğü gün olarak tarihe geçti” ifadelerini kullandı.

Önal, anlaşma ile birlikte şirketin uzun vadeli yatırım planlarını hızlandıracağını belirterek, şu hedefleri açıkladı:

* 2030 yılına kadar fiber erişimin 37 milyon haneye çıkarılması

* Fiber abone sayısının 17 milyona ulaşması

* Ortalama fiber bağlantı hızının 7 kat artırılması

Fiber altyapıda Avrupa’nın liderleri arasında

Önal, Türkiye’nin fiber uzunluğunun 506 bin kilometreyi aştığını hatırlatarak, “Türkiye genelinde 1 Gbps erişim hızı verebildiğimiz hane sayısını 11,5 milyona çıkardık. Ortalama bağlantı hızımızı ise 383 Mbps’e yükselttik” dedi.

FTTH Council raporuna göre Türkiye, Avrupa’da en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran 3. ülke konumuna geldi. Önal, “Bu başarı, ülkemizin dijital dönüşümdeki kararlılığını gösteriyor. 5G’ye geçişte de en hazır operatör konumundayız” diye konuştu.

5G ve dijital ekosistem yatırımları

Önal, fiber ağların 5G için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, LTE baz istasyonları oranının dünyada 2030 için hedeflenen seviyenin üzerine çıkarak yüzde 55’e ulaştığını söyledi. Türk Telekom’un hedefleri arasında sanal ağlardan kuantum iletişime, siber güvenlikten yapay zekâya kadar birçok alanda yatırımların bulunduğunu da vurguladı.

“Her yatırım Türkiye’nin kazanımıdır”

Türk Telekom’un Türkiye’nin dijitalleşmesinde kritik rol oynadığını ifade eden Önal, “Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Bu imtiyazla birlikte yatırımlarımızı artırarak Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendiren aktör olmaya devam edeceğiz” dedi.