Anlaşma duyuruldu: Yapay zekada dev ortaklık! Şirketin hisseleri yüzde 23,8 arttı

ABD'li çip üreticisi AMD, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ile çok yıllık bir anlaşma imzalayarak yapay zeka çipleri tedarik edeceğini açıkladı.

Anlaşmanın, dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın başlıca rakibi AMD'ye yıllık milyarlarca dolar gelir getirmesi bekleniyor.

Anlaşma çerçevesinde OpenAI, AMD'nin yaklaşık yüzde 10'una kadar hissesini satın alabilecek.

Anlaşma, 2026'nın ikinci yarısından başlayarak birkaç yıl boyunca yüzbinlerce AMD yapay zeka çipinin (GPU) dağıtımını kapsıyor. Bu, altı gigawatt'a eşdeğer bir kapasite anlamına geliyor.

AMD, OpenAI'in gelecek yıldan itibaren planlanan MI450 çip serisine dayalı bir gigawatt'lık bir tesis kuracağını ve geliri o zaman elde etmeye başlayacağını belirtti.

100 milyar doların üzerinde yeni gelir beklentisi

AMD yöneticileri, anlaşmanın yıllık on milyarlarca dolar gelir getirmesini bekliyor.

Anlaşmanın yaratacağı pazar ile AMD'nin dört yıl içinde OpenAI ve diğer müşterilerden 100 milyar doların üzerinde yeni gelir elde etmesi öngörülüyor.

Analistlerin bu yıl için AMD'den gelir beklentileri ortalama 32,78 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

AMD hisseleri Wall Street açılışı öncesi işlemlerde yüzde 23,8 artışla 203,84 doları gördü.