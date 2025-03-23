Anlaşma imzalandı! BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü

Beyaz Saray, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), önümüzdeki 10 yıl boyunca ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapma taahhüdü verdiğini açıkladı. Bu önemli adım, 18 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan arasında Oval Ofis'te gerçekleştirilen görüşmenin ardından duyuruldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan arasındaki toplantının ardından BAE, ABD'de 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık bir yatırım çerçevesini gururla taahhüt etti. CNBC-e'nin haberine göre bu yeni çerçeve BAE'nin, ABD ekonomisinde yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, enerji ve ABD üretim alanlarındaki mevcut yatırımlarını önemli ölçüde arttıracaktır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca BAE'nin Abu Dabi merkezli bazı büyük şirketlerle, ABD'nin yapay zeka alanındaki çalışmaları desteklemek için yeni nesil veri merkezleri ve enerji altyapıları kurma konusunda toplam 100 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladığı belirtildi. Bu yatırımların, Yapay Zeka Altyapı Ortaklığı (AIP) adı altında yapılacağı ifade edildi.

Doğal gaz üretimine ve ihracatına destek

Beyaz Saray, BAE yatırım fonu ADQ'nun da ABD'li ortağı Energy Capital Partners ile birlikte enerji altyapısı ve veri merkezlerine yatırım yaparak, 25 milyar dolarlık yeni bir girişim başlatacağını duyurdu.

Ayrıca, bazı BAE şirketlerinin, Texas eyaletindeki Next Decade LNG ihracat tesisine yapacakları yatırımla ABD'nin doğal gaz üretimini ve ihracatını destekleme taahhüdünde bulundukları açıklandı. İki ülke ayrıca, kritik minerallerin tedarikini güvence altına almak amacıyla bir madencilik ortaklığı kurma konusunda anlaşmaya vardı.