Anlaşma imzalandı! Türkiye Uzay Ajansı ve Axiom Space işbirliği yapacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space, Türk uzay sanayisi için tedarik zinciri fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Axiom Uzay İstasyonu ve diğer projelere yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde, iki kurum uzay teknolojileri, havacılık, tekstil, malzeme bilimi, ileri üretim, iletişim ve yaşam bilimleri gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapacak.

ISS'ten ticari uzay istasyonlarına

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) 2030 yılına kadar hizmet vermesi planlanıyor. ISS’nin ardından ise, ticari uzay istasyonları devreye girerek, uzayda araştırmalar ve insan faaliyetlerinin devamını sağlayacak. Axiom Space’in geliştirdiği Axiom Station, bu yeni nesil uzay istasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Axiom Space, ISS’ye modüllerini bağlama izni bulunan tek şirket olarak öne çıkıyor.

Ortak hedefler belirlendi

• TUA ve Axiom Space arasındaki işbirliğinin hedefleri arasında şunlar öne çıkıyor:

• Araştırma ve keşif amaçlı bir laboratuvar kurmak.

• Mikro yerçekimi ortamında üretim yapılabilecek tesisler oluşturmak.

• Derin uzay görevlerine yönelik uzay malzemelerinin test edilmesi ve teknolojilerin doğrulanması için bir platform sağlamak.

• Alçak Dünya Yörüngesi’nde (LEO) ulaşım, lojistik ve diğer hizmetler için bir merkez inşa etmek.

İletişim ve gözlem için yeni platformlar geliştirmek.

• Profesyonel astronotlar için eğitim alanları oluşturmak.

Bu hedefler doğrultusunda, Türkiye’de bazı modüllerin ortak üretimi planlanıyor. Bu işbirliğinin, Türk uzay sanayii için büyük fırsatlar yaratması ve uluslararası alanda sektörün güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

TUA ve Axiom Space arasındaki bu Mutabakat Zaptı, Türkiye’nin uzay teknolojileri alanında küresel liderlik hedefini destekliyor. Bu anlaşma, ticari uzay istasyonu operasyonları ve gelecekteki Ay misyonu gibi projelere Türkiye’nin çok yönlü katkılar sunmasına olanak tanıyacak.