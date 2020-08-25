Anlık altın fiyatları: 24 ayar altın gram fiyatı ne kadar?

25 Ağustos 2020

Son dönemde altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Yatırımını altına yapanlar altın fiyatlarını anlık takip ederken, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu, gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. 24 Ağustos Pazartesi gününü yükselişle tamamlayan altın fiyatları, bugüne de yükselişle başladı.

24 Ağustos altın fiyatlarına bakıldığında gram altın 456,02 lira, cumhuriyet altını 3.027,00 lira, tam altın 2.95800 lira, yarım altın 1.479,00 lira, çeyrek altın ise 740,00 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum

Bugünün saat 09.15 itibariyle altın fiyatlarına bakıldığında ise gram altın 458,62 lira, çeyrek altın 756,76 lira, yarım altın 1.513,51 lira, cumhuriyet altını 3.113,00 lira, tam altın 3.017,77 lira oldu.

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Altın fiyatları yükselecek mi?

Son dönemde altın fiyatlarının yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlara göre kâr satışlarıyla 2 bin doların altına inen altının onsunun merkez bankalarının ultra gevşek politikaları ve enflasyon riskleriyle yükselişini sürdüreceği düşünülüyor.

Dünya ekonomisinin hala COVID-19 krizinden tam olarak çıkamaması yatırımcılar içim altını cazip bir seçenek yapmaya devam ediyor. Rusya'nın COVID-19 aşısını bulduğunu açıklamasının ardından düşüşe geçen altın fiyatları, bu gelişmenin etkisinin geçmesinin ardından yükselişini sürdürdü. Yine Çin'de aşı acil kullanımda olsa da tüm dünyada COVID-19 pandemisinde ikinci dalga beklentilerinin devam etmesinin önüne geçebilmiş değil.

Ayrıca Fed'in ultra düşük faiz taahhüdünü yinelemesinin de altına tekrar destek vereceği öngörülüyor.