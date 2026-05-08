Anneler Günü alışverişi e-ticareti canlandırdı: Mayıs hacmi 400 milyar liraya koşuyor

Anneler Günü yaklaşırken e-ticaret platformlarında alışveriş yoğunluğu artarken, özellikle kuyumculuk, giyim, ayakkabı ve ev tekstili kategorilerinde talep dikkat çekti. Sektör temsilcileri, mayıs ayında toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 400 milyar liraya ulaşmasını bekliyor.

Hediye alışverişleri e-ticareti hareketlendirdi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, tüketici alışkanlıklarının dijitalleşmesiyle birlikte özel günlerde online alışverişin payının her geçen yıl büyüdüğünü belirtti.

Çevikoğlu, "Anneler Günü özelinde, takı ve aksesuar, giyim, ayakkabı ve çanta, kuyumculuk, kozmetik ve kişisel bakım, anne, bebek ve oyuncak ile ev tekstili kategorilerinde belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle çiçek, çikolata ve hediye setleri gibi manevi değeri yüksek ürünlere yoğun ilgi beklendiğini aktaran Çevikoğlu, Anneler Günü’nün yılbaşından sonra Türkiye’de hediyelik alışverişlerin en yoğun yaşandığı ikinci dönem olduğunu söyledi.

Nisan sonundan itibaren alışveriş trafiğinde belirgin artış yaşandığını kaydeden Çevikoğlu, bunun e-ticaret verilerine de yansımaya başladığını ifade etti.

Kuyumculukta siparişler yüzde 70 arttı

Kategori bazlı verilerde en dikkat çekici artışın kuyumculuk tarafında görüldüğünü belirten Çevikoğlu, altın kategorisinde sipariş adetlerinin yaklaşık yüzde 70 yükseldiğini söyledi.

Çevikoğlu, "Ev tekstili ile anne, bebek ve oyuncak kategorilerinde sepet ortalamalarında şimdiden yaklaşık yüzde 20 seviyesinde artış gözlemliyoruz. Diğer yandan, giyim, ayakkabı ve çanta, takı ve aksesuar ile gözlük gibi moda odaklı kategorilerde de sepet ortalamalarında yukarı yönlü bir eğilim öne çıkıyor. Kampanyaların etkisiyle e-ticaret platformlarında satışlar önemli ölçüde artarken, bu dönemin yarattığı ivmeyle birlikte mayıs ayında toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 400 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu tablo, Anneler Günü döneminde hem talep yoğunluğunun arttığını hem de tüketicilerin hediye odaklı alışverişlerde daha yüksek sepet tutarlarına yöneldiğini ortaya koyuyor." dedi.

Güvenli alışveriş uyarısı

Online alışverişlerde güvenlik konusuna da değinen Hakan Çevikoğlu, tüketicilerin alışveriş yapacakları platformların güvenilirliğini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Çevikoğlu, internet sitelerinin Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Güven Damgası’na sahip olup olmadığının incelenmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Ayrıca alışveriş yapılacak sitenin alan adı ve uzantısının dikkatli incelenmesi, sahte veya taklit sitelerden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra ödeme aşamasında SSL sertifikasının bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi ve mümkünse 3D Secure gibi ek güvenlik adımları kullanılan ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi güvenli alışveriş açısından önemlidir. Satıcıya ait iletişim bilgilerinin ve müşteri hizmetleri destek kanallarının açıkça sunulması da platformun güvenilirliğini değerlendirmek açısından dikkate alınmalıdır." ifadelerini kullandı.