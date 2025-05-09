Anneler Günü ekonomiyi hareketlendirecek: Harcamada 10 milyar TL artış öngörülüyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yaklaşan Anneler Günü nedeniyle özellikle hediyelik alışverişin yoğunlaştığını ve bazı kategorilerde ciddi satış artışları beklendiğini açıkladı.

Öncel, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü’nün, yıl boyunca en çok alışveriş yapılan özel günlerin başında geldiğini vurguladı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Öncel’in şu ifadelerine yer verildi:

“Hediyelik olarak çiçek dışında en çok tercih edilen kategoriler mücevher, takı, kozmetik, giyim, elektronik eşya ve küçük ev aletleri. Bu yıl kartlı harcamalarda 9-10 milyar liralık artış yaşanmasını bekliyoruz.”

BMD Başkanı, Merkez Bankası verilerine göre 2024’ün Anneler Günü haftasında kartlı harcamaların 6 milyar lira arttığını hatırlatarak, şu verileri paylaştı:

“Anneler Günü’nden önceki hafta kartlı harcama tutarı 73 milyar lirayken, bu rakam özel gün haftasında 78,6 milyar liraya ulaştı. Bu yıl da enflasyon etkisiyle benzer kategorilerde 9-10 milyar liralık ek harcama öngörüyoruz.”

Markaların Anneler Günü’ne özel kampanyalar düzenlediğini ve online siparişlerin şimdiden başladığını söyleyen Sinan Öncel, alışverişin zirve yapacağı tarihin 11 Mayıs Cumartesi olacağını belirtti.

Öncel “Cumartesi günü mücevher, takı ve kozmetik ürünlerinde yüzde 100’e varan satış artışı bekliyoruz. Giyim, aksesuar ve elektronik ürünlerde ise bu artışın yüzde 25-30 seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.