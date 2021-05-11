Anneler Günü'nde online alışveriş hacmi yüzde 136 arttı

Özel günlerin pandeminin gölgesinde kutlandığı pandemi döneminde tüketicinin online alışverişe olan eğilimi Anneler Günü alışverişlerinde de etkisini gösterdi. iyzico’nun Anneler Günü istatistiklerine göre, temassız ödeme avantajı sunarak sosyal izolasyonu destekleyen online alışverişte, alışveriş hacmi ve işlem adetleri artış gösterdi.

iyzico'nun istatistiklere göre, bu yıl ki Anneler Günü’nde alışveriş hacmi ve işlem adetleri önceki yıla göre 2 kat arttı. Harcamaların hacmi yüzde 136, işlem adetleri ise yüzde 127 oranında artış kaydetti. Banka kartı ve kredi kartı oranında değişiklik olmamakla birlikte banka kartı kullanımı yüzde 41’e ulaştı.

Tek çekim tercih edildi

İstatistiklere göre, 2020 yılında yüzde 30 oranında olan kredi kartı taksitli işlem hacmi bu yıl yüzde 36’ya ulaştı. Kredi kartıyla yapılan tek çekim işlemlerin adeti, yüzde 2 oranında artış oldu. Bu yıl Anneler Günü’nde kredi kartıyla yapılan işlem adetlerinin yüzde 85’i tek çekim gerçekleşti.

Türkiye, anneleri çiçekle mutlu etti

Alışveriş kategorilerinde önceki yılın Anneler Günü dönemine göre değişim olmamakla birlikte çeşitli giyim ve aksesuar mağazaları, gündelik eşya mağazaları ve çiçek kategorilerinde işlem hacmi bazında artış oldu. Giyim ve gündelik eşya kategorisindeki işlem hacimleri yaklaşık 2 kat, çiçek ve dayanıklı tüketim malları kategorisindeki işlem hacimleri ise 4 kat artış gösterdi.

Kadınlar sepetleri doldurdu

Erkeklerin sepet tutarı önceki yıla göre 10 TL azalıp 249 TL olurken, kadınların sepet tutarında artış oldu. Kadınlar sepetlerini ortalama 30 TL daha fazla doldurarak 250 TL’ye ulaştı. Erkekler yüzde 5’lik artışla kredi kartıyla yaptıkları işlemlerin yüzde 29’unu taksitli gerçekleştirirken, kadınlar yüzde 4’lük artışla kredi kartı işlemlerinin yüzde 27’sini taksitli gerçekleştirdi.

Alışverişte mobil yükselişte

Erkeklerin mobil cihazlar aracılığıyla yaptığı online alışverişte önceki yıl 155 TL olan ortalama sepet tutarı 169 TL’ye; kadınların 100 TL olan ortalama sepet tutarı ise 125 TL’ye yükseldi. Erkeklerin mobil cihazlardan yaptıkları alışverişte işlem adedi yüzde 114 artarken, kadınlarda bu oran yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Mobil cihazların tercih edilme oranı yüzde 8 artarak yüzde 60’a ulaşmış olmakla birlikte işlem hacimlerinin yüzde 62’si halen masaüstü bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Mobil cihazların sepet ortalaması 100 TL’den 125 TL’ye; masaüstü bilgisayarlar ile yapılan alışverişlerin sepet ortalaması ise 260 TL’den 300 TL’ye yükseldi.