Antalya 8 ayda 11,7 milyon turisti ağırladı!

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, yılın ilk 8 ayında hava yoluyla 11 milyon 702 bin 733 yabancı turisti misafir etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kent ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 37 bin 953 artışla 2 milyon 711 bin 395 ziyaretçi ağırladı.

Bu dönemde Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sırada yer alırken, Almanya ikinci, İngiltere ise üçüncü oldu. İngiltere'yi Polonya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Çekya ve Slovakya takip etti. Geçen yılın ağustos ayına göre Ukrayna'dan gelen turist sayısı yüzde 29, Rusya'dan gelenler yüzde 6, Almanya'dan gelenler ise yüzde 5 arttı.

2 ülke 2 milyon barajını geçti

1 Ocak-31 Ağustos döneminde Rusya'dan 2 milyon 664 bin 54, Almanya'dan ise 2 milyon 205 bin 309 turist geldi. Böylece her iki ülke 2 milyon barajını aşmış oldu. İngiltere'den de aynı dönemde 1 milyon 116 bin 23 turist Antalya'yı tercih etti.

"Rusya ve Almanya ana pazarlarda başı çekiyor"

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, kente yönelik yoğunluğun sürdüğünü belirterek, "Rusya ve Almanya, Antalya çanağının ana iki pazarı. Arkadan İngiltere ve Polonya geliyor" dedi.

Antalya'nın özellikle "her şey dahil" sisteminde güçlü bir konuma sahip olduğunu dile getiren Yorulmaz, kültür ve spor gibi alternatif turizm faaliyetleriyle turistlerin otel dışına da çıktığını vurguladı. Antik kentlere ve müzelere yapılan yatırımların turizmi çeşitlendirdiğini belirten Yorulmaz, turizmcilerin spor organizasyonlarına da ağırlık verdiğini söyledi.