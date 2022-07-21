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Antalya Demre Yat Limanı ihalesi ertelendi

Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihale süreci 26 Ağustos'a ertelendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihale sürecinin ötelendiğini duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 29 Temmuz'da gerçekleşeceği ilan edilen Antalya Demre Yat Limanı Projesinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin ihale 26 Ağustos'a ötelendi.

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