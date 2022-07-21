Antalya Demre Yat Limanı ihalesi ertelendi
Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihale süreci 26 Ağustos'a ertelendi.
Reuters
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihale sürecinin ötelendiğini duyurdu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 29 Temmuz'da gerçekleşeceği ilan edilen Antalya Demre Yat Limanı Projesinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin ihale 26 Ağustos'a ötelendi.
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