Antalya hallerinden korkutan veriler: Miktar düşüyor fiyat artıyor!
Antalya Ticaret Borsası verilerine göre Eylül ayında Antalya hallerinde işlem gören meyvelerde fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 63,72 arttı. Eylül ayında domatesteki miktar gerilemesi ve fiyat artışı da dikkat çekti. Domates işlem miktar endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,55 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 12,21 arttı.
Antalya Ticaret Borsası, Eylül ayında Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve, sebze hal endeksini açıkladı.
Domates miktar endeksi yıllık yüzde 2,50, fiyat endeksi yüzde 3,14 artarken, meyvede miktar endeksi yıllık yüzde 11,84, fiyat endeksi yüzde 63,72 artış kaydetti.
Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 20,63 artarken, fiyat endeksi yüzde 7,09 arttı.
Eylül ayı miktar endeksi, aylık bazda sebzede yüzde 10,28 artarken, domateste yüzde 6,55 ve meyvede yüzde 8,20 azaldı.
Aylık bazdaki değişimler
Eylül ayında domates işlem miktar endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,55 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 12,21 arttı. Son 7 yılın eylül ayları dikkate alındığında, domates işlem miktar endeksi üçüncü en büyük azalış olarak kayda geçti.
Meyve işlem miktar endeksi ise aylık bazda yüzde 8,20 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 0,69 arttı
Eylül ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 10,28 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 10,57 artış gösterdi.