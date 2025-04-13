Antalya Havalimanı kapasite artırım yatırımlarında ilk aşama tamamlandı

Antalya Havalimanı’nda yürütülen kapasite artırımı projesinde ilk aşama tamamlandı. Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (FTA2) ile bankalar arasında uzun vadeli proje finansmanı kredisi için anlaşma sağlandı.

İç hatlarda Yüzde 103 oranında genişleme

TAV Havalimanları’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen yatırımlarla dış hatlar terminaline 132 bin metrekarelik ek alan kazandırıldığı, böylece mevcut 93 bin metrekarelik alanın önemli ölçüde büyütüldüğü belirtildi. İç hatlar terminaline ise 38 bin metrekarelik ilave alan eklenerek yüzde 103 oranında genişleme sağlandı.

Yolcu köprülerinin sayısı 20’den 34’e, toplam biniş kapısı ise 48’den 77’ye çıkarıldı. Ayrıca 1,4 milyon metrekarelik yeni apron alanı eklenerek uçak park kapasitesi 138’den 202’ye yükseldi. Otopark kapasitesi yüzde 177 artışla 5.852 araç kapasitesine ulaşırken, ticari alan büyüklüğü de yüzde 165 artarak 33 bin 300 metrekareye çıktı.

Yatırımların tamamlanmasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona yükseldi. 2038’de başlaması planlanan ikinci faz çalışmalarıyla bu kapasitenin 80 milyonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.