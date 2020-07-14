Antalya, İSO 500'de 5 firma ile yer aldı

14 Temmuz 2020

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının açıklandığı İSO'nun "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019”da Antalya; AGT, Adopen, Ankutsan, Yörükoğlu ve Eti Elektromatelurji firmalarıyla yer aldı.

Araştırmaya göre, AGT yaklaşık 1 milyar 126 milyon TL ile 198'inci, Adopen 748 milyon 514 bin TL ile 318'inci, Ankutsan 725 milyon 745 bin TL ile 330'uncu, Yörükoğlu 585 milyon 879 bin TL ile 417'nci ve Eti Elektrometalurji 487 milyon 803 bin TL üretimden satış ile 496'ncı sırada yer aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, İSO 500 araştırmalarının Türkiye sanayi sektörünün gelişimini görebilmek adına son derece faydalı veriler sunduğunu aktardı.

"Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019"da Antaya'dan 5 firmanın yer aldığı bilgisini veren Çetin, şunları kaydetti:

"Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizde büyük sanayi işletmelerinin gelişmesine, sanayi katma değerinin artmasına önem veriyoruz. Büyük şirketlerimizi daha güçlü tedarik, lojistik, bilişim sistem altyapılarıyla, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 vizyonu ile desteklemeye çalışıyoruz. Odamız bünyesindeki İnovasyon Merkezimizle, dijitalleşme eğitimlerimiz ve projelerimizle bölgedeki inovasyon ekosistemine katkı koymayı sürdürüyoruz. Endüstri 4.0 esaslarına göre faaliyete geçecek Korkuteli Mermer OSB Projemiz ise bölgemizin önemli kaynağı olan mermer üretim ve ihracatında katma değer artışını sağlamayı hedefliyor. Antalya’nın girişimcilerinin ve sanayicilerinin dijitalleşme, inovasyon ve ihracat performanslarının daha hızlı gelişeceğine inanıyorum. Bu inançla Antalya’mızın güçlü yönünü ortaya çıkartan, Odamız üyesi AGT, Adopen, Ankutsan , Yörükoğlu ve Eti Elektrometalurji firmalarının başarılarının devamını dileyerek kendilerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda Antalya’dan daha çok firmanın 'en büyükler' listesinde yer almasını diliyorum.”