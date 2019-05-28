Antalya Kongre Bürosu, IMEX Frankfurt Fuarı’na katıldı

28 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ

Antalya Kongre Bürosu, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen IMEX Frankfurt Fuarı’nda Türkiye Standı içerisinde kendi standı ile yer aldı. Antalya Kongre Bürosunun yanı sıra fuara Antalya’dan çok sayıda otel ve bir DMC’de katıldı. Antalya Kongre Bürosu’nu Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve Antalya Kongre Bürosu Müdürü Sinan İnan temsil etti.

Fuarın katılımcı profili; ulusal ve bölgesel turizm ofisleri ve kongre büroları, büyük otel şirketleri, konferans ve sergi mekanları, havayolları, teknoloji sağlayıcıları ve etkinlik yönetimi uzmanlarından oluştu. Antalya Kongre Bürosu, fuarda Antalya’nın kongreler için sunduğu potansiyeli uluslararası ziyaretçilere aktardı.

Fuar kapsamında Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Kültür ve Tanıtma Ataşesi Murat Karakuş, ACB standını ziyaret etti. Karartı ve Karakuş ile Türkiye’nin kongre turizmi potansiyelinin artmasına yönelik görüşme yapıldı.

2020 yılında düzenlenecek organizasyonlar görüşüldü

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya’nın turistik altyapısı, ulaşım kolaylığı ve misafirperverliğiyle güçlü kongre destinasyonlarından biri olduğunu ifade ederek, dünyanın en önemli kongre turizmi fuarlarından biri olan IMEX Frankfurt Fuarı’nda Antalya Kongre Bürosu’nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gül Ege, “Antalya’nın toplantı ve kongre turizminde sahip olduğu 200 bin koltuk kapasitesini ve kentimize birçok destinasyondan direkt uçuş şansını ikili görüşmelerimizde ziyaretçilerimize aktardık. Antalya’da 2020 yılında 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenmesi planlanan birden fazla organizasyon hakkında görüşmemiz oldu. Türk Hava Yolları ve SunExpress’in direkt uçuşları ilgi uyandırırken, Belek’te yeni açılacak olan Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nin toplantı salonu kapasitesi de dikkatleri üzerine çekti” dedi.

30 görüşme gerçekleşti

Antalya Kongre Bürosu Müdürü Sinan İnan ise “Kongre büromuz 3 gün süren fuarda 30’a yakın görüşme gerçekleştirerek, Antalya’nın kongre ve toplantı merkezi olarak da bir cazibe merkezi olduğunu anlatmaya çaba gösterdi. Yapılabilecek kongre ve toplantılar için Antalya’nın sunduğu avantajları anlattık. Ekim ayında Belek bölgesinde açılacak 10 bin kişi kapasiteli Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nin, bölgede düzenlenebilecek 3 bin kişi ve üstü toplantılar için çok önemli bir katkı sunabileceği de ayrıca görüldü” diye konuştu. ACB Müdürü İnan, ziyaretçilerin son iki yıla göre kongre bürosu standı ve Antalya’dan katılım gösteren diğer şirketlere ilgisinin daha yoğun olduğunu kaydetti.

ACB, 53’ncü genel kurulu Antalya’da gerçekleşen Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği’nin (ICCA) birlikler gecesine de katılarak bilgi alışverişinde bulundu.