Antalya; Ortadoğu ve Avrupa’nın yat üretim ve onarım merkezi olacak

01 Eylül 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Antalya Serbest Bölgesi, 20 yılda lüks yat üretiminde yarattığı “Antalya Markası” ile yeni yatırımların tamamlanmasıyla Ortadoğu, Avrupa ve Akdeniz’in yat bakım ve onarım merkezi olacak. Bölgede Haziran sonu itibariyle 56’sı yerli sermaye olmak üzere toplam 83 firmanın faaliyette bulunduğunu söyleyen Antalya Serbest Bölge İşleticisi ve Yatırımcısı (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bunların 45’inin yat üretim ile yat bakım ve onarım firması olduğunu ifade etti. Gürses, Antalya Serbest Bölgesi’nde yat bakım ve onarım şirketlerinin sayısının arttığını belirtti.

Bölgenin önümüzdeki süreçte Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinin yat bakım ve onarım merkezi haline geleceğini kaydeden Gürses, “Antalya Serbest Bölgesi’ne bakım ve onarım için çeşitli boylarda 132 yat geldi. Bakım ve onarımı tamamlanan 114 yat sahiplerine teslim edildi. 18’inin bakım ve onarımı devam ediyor. Bu bakım ve onarımdan 34,1 milyon dolar gelir elde edildi” dedi. Antalya Serbest Bölgesinde lüks yat üretiminin yanında ticari yat ile özellikle petrol platformlarına destek sağlayan tekne ile sahil güvenlik bot yapımlarının da arttığına dikkat çek Gürses, şunları kaydetti: “Dünyada 80, 90 ve 100 metre boyunda lüks yata sahip olan ABD ve Ortadoğulu iş insanları bu yatları için ‘Destek Teknesi’ yaptırıyor. Bu da sektöre katma değer yaratıyor. Bölgeden, dünya yat üretiminde söz sahibi olan Almanya, İtalya ve Hollanda’ya yat ihraç ediyoruz. Yat bakım ve onarımı için firmalarımıza açık alanda 25 bin metrekare alan tahsis ettik. Bölgede 14 milyon dolarlık yatırım tamamlandığında Antalya Serbest Bölgesi Ortadoğu ve Akdeniz’in yat üretim, bakım ve onarım merkezi olacak.”

“Pandemide yata talep arttı”

Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği (ASBİAD) Başkanı Emre Şandan da, Antalya’da yat üretim, bakım ve onarım sektörünün çok hızlı geliştiğini ve “Antalya Markası” yarattığını anımsattı. Pandemi sürecinde dünyanın her tarafından yat için büyük talep geldiğini ifade eden Şandan, “Bu süreçte insanlar izole olmak için denizleri tercih etti. Bu nedenle pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından büyük talep oldu. Ancak bu talepler satışlara çokça da yansımadı. Tedarikçilerden sağlanan malzemenin geliş süreci uzadı” dedi.

Pandemi döneminde Avrupa’daki sağlık denetimlerinin çok sıkı olması nedeniyle bu kıtada maliyetlerin de arttığına dikkat çeken Şandan, şöyle devam etti: “Antalya Serbest Bölgesi yat üreticileri olarak biz de bunu avantaja çevirdik. Türkiye’de bu sektörde yan sanayi olmadığı için zaman zaman tedarikte zorlandık. Lojistikte sıkıntı yaşadık. Ancak, yat üretiminde istihdamı düşürmedik. İşçi çıkarmadık. İstihdamı koruduk. Bu elbette iyi gelişme.”

Antalya Serbest Bölgesinin Avrupa’nın yat üretim, bakım ve onarım merkezi olması halinde yılda 600-700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken Şandan sözlerini şöyle tamamladı: “Antalya Serbest Bölgesi 20 yılda büyük atılım gerçekleştirdi. Antalya’da üretilen yatlar dünya yat sektörü tarafından ilgiyle izleniyor. İtalya’nın çok ünlü seri üretim yapan yat firmalarından bazıları Antalya’da üretim yapabilmek için fizibilite çalışmaları yaptığını öğrendik.”

90 metreye kadar yat üretilebilecek



ASBİAD Başkanı Emre Şandan, başta Avrupa yat üretici firmaları olmak üzere dünyadaki yat sektörünün Antalya Serbest Bölgesi’ni ilgiyle izlediğine dikkat çekti. Şandan, “Başta Avrupa olmak üzere dünya yat sektörü Antalya’yı fırsat olarak görüyor. Malzemecisi, tedarikçisi, satıcısı ve müşteriler Antalya’yı fırsat olarak görüyor. Antalya hız kesmedi. Yeni yatırımlarla önümüzdeki mayıs ayından itibaren bölgede 90 metreye kadar yatlar üretilebilecek, bakım ve onarımları da yapılabilecek” diye konuştu. Dünyada 63 adet 100 metre ve üzerinde mega yat bulunduğunu vurgulayan Şandan, şunları söyledi: “Bu yatlardan 7-8’ini Hollanda, 3-4’ünü İtalya, geri kalanların büyük bölümünü ise Almanya üretti. Antalya Serbest Bölgesi, 30-90 metre arasındaki yatlarda Ortadoğu, Akdeniz ve Avrupa’nın merkezi olabilecek düzeyde. Bölge genişletilirse, yeni alanlar yaratılırsa dünyanın tanınmış yat firmaları da Antalya’ya gelir. Serbest bölgedeki yat sektöründe bin 700 olan istihdam ise 3 bin 500’ün üzerine çıkar.”