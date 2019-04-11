Antalya OSB’den sanayicisine finansal yol haritası

11 Nisan 2019

Murat KÜÇÜK - Antalya

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Antalya OSB Teknopark öncülüğünde gerçekleşen “KOBİ’lerin Finansal Yol Haritası” konulu söyleşi programında, Antalya iş dünyası temsilcileri ve bölge sanayicileriyle bir araya geldi. Devreye giren “Bireysel Katılım Yatırımcısı Yönetmeliği”nin Türkiye’yi çok önemli bir noktaya getirdiğine dikkat çeken Altuntaş, “2018 yılında Avrupa’da 340 bin melek yatırımcı toplam 9,6 milyar avroluk, Amerika’da 20 bin melek yatırımcı 26 milyar dolarlık yatırım yaptı. Türkiye’de ise 512 milyon avroluk yatırım gerçekleşti. Avrupa melek yatırımcı pazarında Türkiye 5’inci sıraya yükseldi. 8 yıl önce 32’nci sıradaydık. İngiltere’den sonra Türkiye’de de devreye giren hem melek yatırımla ilgili yönetmeliğin hem de kitlesel fonlama yönetmeliğinin yolda olması Türkiye’yi çok önemli bir noktaya getirmiştir. Start-upları destekleyen en iyi vergisel teşvikler Türkiye’dedir. Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa pazarlarının toplamı şu anda 50 milyar dolarlık bir hacme sahip. 5-6 yıl içinde bu pazarın 250 milyar küresel bir hacme ulaşacağı belirtiliyor. Türkiye bu alanda çok önemli bir yere sahiptir” dedi.



"Antalya melek yatırım ağı kurulmalı"

Dünyadaki yeni trendin melek yatırım ağı olduğunu fakat Antalya’da henüz bir melek yatırım ağı oluşturulmadığını söyleyen Altuntaş, “Dünyada yeni trend melek yatırım ağıdır. Artık yatırımcılar grup olarak, ağ şeklinde yatırım yapıyor. Türkiye’de şu an da 16 tane melek yatırım ağı var. 13’ü İstanbul’da olmak üzere birer tane İzmir, Kayseri ve Ankara’da var. Fakat Antalya’da yok. Halbuki Antalya turizmin başkenti. Ayrıca tarım alanında da çok çok iyi. Hem turizm sektörü hem de ziraat teknolojileri alanındaki inovasyonlara önderlik yapabilecek yapıya sahip bir yer burası. Antalya’nın ulaşılabilirlik kolaylığını da hesaba kattığınızda bu kentin bir inovasyon merkezi haline gelmesi çok olağan ve çok mantıklı. Hiç zaman kaybetmeden Antalya’da da bir melek yatırım ağı kurulması gerektiğini düşünüyorum. Hatta Akdeniz ülkeleri ile etkileşimde bulunulup Akdeniz Melek Yatırım Ağı kurulmalı ve bu ağa Antalya önderlik etmelidir. Bu kentte kapasite var” şeklinde konuştu.