Antalya sağlık turizminde de söz sahibi olacak

26 Ekim 2017

Begüm AKSOY

Turizmde dünya 7'ncisi olan Antalya sağlık turizminde de söz sahibi olmak istiyor. Sektör yetkilileri fiyatttan doğan güvensizlik, hasta ve yakınlarının kalacağı yer, tanıtım gibi sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı ve aynı zamanda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Kanpolat, Antalya'nın turizm açısından dünyada 7'inci sıralamada olduğunu fakat sağlık turizminde sonuncu sıralarda olduğunu söyleyerek, "Son 5 – 6 yıldır Türkiye'nin sağlık altyapısının dünyanın birçok ülkesinden daha iyi olduğunu kaydetti.

Kanpolat, "Mart ayında sağlık turizmi dernekleri bir araya gelerek Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu'nu (TURSAF) oluşturdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ya da Mart ayında TURSAF'ı kabul edeceğini söyledi, 14 madde ile gideceğiz" dedi.

Kanpolat, ayrıca Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 4 dil bilen rehberlerin görev yaptığını ve hastanede sağlık turizmi için tahsis edilmiş 5 oda yer aldığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Bülent Aydınlı ise "Organ naklimiz ünlü, bu konuda hasta çekiyoruz ama daha fazla hasta çekmeyi planlıyoruz. 330 yataklı onkoloji hastanesi açıyoruz. Yıl sonunda onkoloji ve organ nakli hastalarımız için ayrılan yatak kapasitemiz 1400'e çıkacak. Hastanenin fiziki şartlarını yenileyip, sağlık turizmi alanında yol almak istiyoruz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neval Boztuğ Uz ise, sağlık turizmi için daha çok Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'dan organ nakli için gelenler olduğunu belirterek, "Sağlık turizmi için gelmek isteyen hastalar kalacak yer sorunu ile karşı karşıya" dedi.

Özel OFM Antalya Hastanesi Başhekimi Dr. Cem Mutlu "Fiyat konusunda sıkıntı yaşadık. Bu konuda yasal boşluklar var. Türk Tabipler Birliği'nin katsayısı var, Antalya'nın katsayısı fazla. Bakanlık, bu konuda çalışma yapıyor, tüm özel hastanelerden fiyat tarifesini aldı, sınırlama koyulacak" diye konuştu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kirez de, sağlık turizminde başarı elde etmek istediklerini kaydederek, Medical Park Antalya Hastanesi'nin dünyada en çok böbrek nakli yapan hastane olduğuna dikkat çekti. "Ülkeye döviz girdisi de fayda sağlıyoruz" dedi.