Antalya ülke turizmine katkısının ödülünü istiyor

04 Şubat 2020

Fikri CİNOKUR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaklaşık 10 aylık görev süresince yaptıklarını ve önümüzdeki döneme ilişkin plan ve hedeflerini DÜNYA Gazetesi Enerji Editörü ve Antalya Bölge Temsilcisi Mehmet KARA’ya anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 6 milyar 250 milyon lira ile en borçlu beşinci belediye olduğunu hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, “Göreve geldikten sonra halkın yararına projeleri devam ettiriyoruz. Ama halk yararı yoksa durum başka” dedi. Konyaaltı Sahili İşletme sözleşmesinin iptaline değinen Başkan Böcek, “Konyaaltı Belediye Başkanlığım döneminde burayı alıp 12-13 dönem biz işlettik. Mafya kimdir bilmem, tanımam ama çok tehditler aldığım bir olaydır, dönemdir” ifadelerini kullandı.

Encümen yetki almadan ihale açmış

Önceki dönemde iki kez düzenlenen Konyaaltı Sahili ihalesine katılım olmadığını anlatan Böcek şunları söyledi: “Daha sonra Encümen yetkisi olmadığı halde işletmeyi kira toplama ihalesine çıkardı. Tesisi, projeyi 254 milyon lira harcamayla belediye yaptı ama bütün işletme giderleri de yine işletenlere değil Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yazıldı. Böyle bir ihale yapılamaz, olmaz dedik, yanlış dedik.”

Yanlış hesap Bağdat’tan döndü

Kişilerle bir sorunu olmadığının altını çizen Böcek, “Ben işimi yapıyorum. Seçim sürecinde vatandaşın derdine derman olacağımızı ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağımızı söyledim. Ve gördüm ki Konyaaltı Sahili ihalesinde alenen, açık seçik bir yanlışlık var. Yanlıştan geri dönüldü, yanlış hesap Bağdat’tan döndü” dedi.

Konyaaltı Sahili’ne yeni ve şeffaf ihale

İptal edilen sözleşmede alt kiracıların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Böcek, Konyaaltı Sahili'nin daha iyi işletilmesi için yeni bir süreç başlattıklarını bildirdi. Muhittin Böcek, şunları kaydetti. “Dünyaya mal olmuş bir sahil burası. Daha iyi, daha güzel neler yapılabilir bunlara çalışıyoruz. Ama bir taraftan da yerel, ulusal, uluslararası televizyon ve yazılı basında duyurup şeffaf bir ihale yapacağız. İhale adrese teslim olmayacak. Konyaaltı Sahili de inşallah beklediğimizden daha güzel hizmetlere layık görülecek. Kamu yararı önce gelecek. Vatandaşlar sahili ücretsiz kullanabilecek. Mevcut işletmecilerin, alt kiracıların haklarını, mevzuat neyi emrediyorsa, günü dolana kadar koruyacağız. Ondan sonra büyük ve geniş katılımlı bir ihaleyle süreci ilerleteceğiz. İhale süreciyle ilgili talimatı verdik, arkadaşlar çalışmalara başladılar.”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (sağda), DÜNYA Gazetesi Antalya Bölge Temsilcisi Mehmet Kara ile sorularımızı yanıtladı.

Yılda 80 milyon geceleme

Antalya’nın Türk turizmi ve tarımın başkenti olduğuna dikkat çeken Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği güzel Antalyamız, birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış, doğasıyla, deniziyle, kumuyla gelen turistin yarısının konakladığı bir şehir. 2019 yılında konaklama tesislerinde 79 milyon 800 bin geceleme olmuş. Baktığınızda İstanbul birinci şehirdir ama orada yılda 20 milyon civarında bir geceleme vardır. Biz 20 milyon turist ve 2.5 milyon nüfusumuzla toplam 22.5 milyon insana hizmet veriyoruz.”

Turizme yaptığı katkı Antalya’ya yaramıyor

Antalya’da 501 beş yıldızlı otel ve tatil köyü bulunduğunu, bunun dışında da yüzlerce belediye ruhsatlı işletme, pansiyonlar ve benzeri işletmenin faaliyet gösterdiğini anlatan Muhitin Böcek, “Antalya’ya 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli turist geliyor, 2.5 milyon da nüfusumuz var. Yani 22.5 milyona hizmet ediyoruz ama 2.5 milyona göre para geliyor. Ben de diyorum ki, haksızlık olmasın. Turizm ekonomisine en büyük katkıyı sunan il Antalya... Ancak buradaki işletmelerin pek çoğunun şirketleri İstanbul’da Ankara’da. Ben gönlümden bu şirketlerin Antalya’da olmaları gerektiğini geçiriyorum” dedi.

Şehircilik ya da konaklama vergisi

Dünyada birçok ülkede 'şehircilik vergisi' bulunduğuna dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın turizmden yeterli payı alamadığından yakındı. Böcek, şöyle devam etti: “Bizde de bu konuyla şehircilik vergisiyle ilgili bir dava açıldı sanıyorum. Şehircilik vergisinin konaklama sayısına göre, haksızlık edilmeden illere verilmesi lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz, ben 20 milyon nüfusa göre para alsam, o otellerin önünü, dünyanın en muhteşem kaldırımını, yürüyüş parkurunu, bitkisini, ağacını, parkını yaparım, heykellerle donatırım. Zaten yapmaya çalışıyoruz ama bu sadece bizim için değil, ilçe belediyelerimiz için de geçerli. Yani turizm ekonomisine en büyük pay Antalya’dan ama ben aldığı paya bakıyorum... Ayrıca Antalya, turizmin yanında yaş meyve sebzede de ihracatın yarıdan fazlasını gerçekleştiriyor.”

Antalya Turizm Birliği kuruldu

Turizmde kooperatifleşme olmadığını belirten Böcek, sektörle ilgili ciddi çalışmaları olduğunu açıkladı. Geçmişte Batı Antalya Turizm Birliği’nin Başkanlığı’nı yürüttüğünü anlatan Muhittin Böcek, “Şimdi siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, Antalya çapındaki bütün ilçe belediyelerinin de katılımıyla ilimizin tamamını kapsayan Antalya Turizm Birliği’ni kurduk. Birlik, 2 milyon liralık bütçeyle faaliyete başlıyor” dedi.

Turizmde istihdam 135 bin kişi

Turizm sektörü STK’ları ve yöneticileriyle birlikte hareket ettiklerini anlatan Böcek, “Turizm sektörü biraz daha desteklenmeli. Çünkü turizm dağdaki çobanı da ilgilendiriyor, ovadaki meyve üreticisini de, yumurta ve mantarla uğraşan vatandaşı da... Sektörde 135 bin kişilik istihdam söz konusu” ifadelerini kullandı.

Yereldeki üretici kadınlara destek

Antalya’da girişimci ve rekabetçi kooperatifçilik anlayışının güçlendirilip yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Muhittin Böcek, “Amaç tarımsal istihdam sağlayarak üreticinin refah düzeyinin artırılması, tarımsal refahın artmasıyla köyden kente göçün önlenmesi” dedi. Kırsaldan kente göçü önlemek için kadın kooperatiflerine yönelik desteklerin de süreceğini anlatan Muhittin Böcek, şöyle devam etti: “Korkuteli’nde kadınlarımızla ilgili bir kooperatif 2 milyon TL hibe aldı. O kooperatifteki kadınlarımızın ürettiği bitki, sebze, meyve, mantar, her ne varsa o ürünleri alacağız. Bir kooperatifle daha anlaşmak üzereyiz. Kurutulmuş gıda, reçel vs. ne üretiyorsa kadınlarımız, onları değerlendireceğiz...”

11 büyükşehir belediyesinden ortak yerel ürünler satış ağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin toptan ürün alım anlaşmalarıyla yerel kooperatiflere destek vereceğini belirten Başkan Muhittin Böcek. “Ayrıca kooperatif ürünlerinin, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın istihdam edileceği yerel ürün pazarlarında satılmasını sağlayacağız” dedi. Halkın güvenilir, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla diğer illerdeki belediyelerle işbirliği yapılacağını da anlatan Böcek şöyle konuştu: “Özellikle kentte vatandaşlarımıza üretici pazarları, marketler/satış merkezleri ile ulaşılması planlanıyor. 11 büyükşehir belediyesinin, kendi illerindeki kooperatiflerin ürün desenine göre, ortak bir ürün havuzu oluşturarak birbirlerinin pazarına ürün desteği sağlayacağı bir satış pazarlama ağı tesis ediliyor. Ankara, Eskişehir, Tekirdağ ve İstanbul’a ürün sevkiyatı için planlamalara başlandı.”

Ücretsiz kablosuz internet ağı genişletilecek

Antalya’nın akıllı kent haline gelmesi için teknoloji yatırımlarına ağırlık vereceklerini anlatan Böcek, “Kent içinde ücretsiz kablosuz internet erişimi yaygınlaştırılacak, kablosuz internet notktası sayısı 36’dan 52’ye yükseltilecek. Akıllı cihazlara indirilecek uygulama ile kentle ilgili güncel bilgilere hızla ulaşılabilecek. Talep ve bildirimler online yapılabilecek. Çağrı merkezi yazılımını ve tüm alt yapıyı belediyemiz bünyesinde oluşturduk” dedi.

Raylı sistemin ağırlığı artacak

Kent içi toplu taşımada raylı sistemin önemine işaret eden Muhittin Böcek, 3. etap raylı sistem inşaatının bu yıl içinde bitirileceğini, doğubatı (Konyaaltı-Lara) aksı raylı sistem çalışmalarına da başladıklarını söyledi. Böcek, bir, iki ve üçünü etap raylı sistem hatlarının daha verimli kullanımı için yapılacak bütünleştirici hatlara ilişkin fizibilite çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Çöpten elektrik üretiliyor

İl genelindeki 44 sulama kooperatifinin hiç enerji parası ödemeyeceğini anlatan Başkan Muhittin Böcek şöyle dedi: “Tarımsal sulama amaçlı elektrik desteğini belediyemize ait 7 adet güneş enerji santrali (GES) aracılığıyla veriyoruz. Bu hizmetten 9 binden fazla çiftçimiz ve ailesi yararlanıyor. GES’lerin sayısını artırıp daha fazla çiftçiye destek vereceğiz. Ayrıca Kızıllı, Manavgat ve Alanya çöp tesislerindeki toplam 44,4 MW’lik kurulu güce sahip biyokütle santralleri de yılda 23.6 milyon kWh enerji üretiyor.”

Hamdi Yazır ve Noel Baba’ya yatırım

Turizmde çeşitliliği artırmak ve tabana yaymak için Elmalı ilçesine yönelik bazı çalışmaları bulunduğunu kaydeden Böcek, “Elmalılı Hamdi Yazır ve Abdal Musa Dergahı gibi inanç turizmi değerlerimiz var. Bunları değerlendireceğiz. Noel Baba’nın kemiklerinin çok azı İtalya’da ama oraya 2-3 milyon turist gidiyor. Biz Demre’de 300 binde kalıyoruz. Şimdi daha çok ziyaretçi çekmek için Noel Baba Kilisesi’nin hemen yakınındaki alanlarda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

2021 Triatlon’u Antalya’da yapılacak

Başkan Böcek, turizmi çeşitlendirme çabaları kapsamında 2021 Triatlon yarışmasını da Antalya’da düzenleyeceklerini anlattı. Antalya’nın turizm ve tarımın yanında güçlü sanayi işletmelerine de sahip olduğunu belirten Muhittin Böcek “Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) firmalarımız kumaşından güneş paneline, ahşabından metaline pek çok ürün ihraç ediyor. Yani OSB’miz iyi gidiyor. Ayrıca Antalya Serbest Bölgesi var. Antalya ekonomisi için üç T diyorum: Turizm, tarım, ticaret...”

Halk Et devrede, sırada Halk Yem var

Yerelden kalkınmayı destekleme anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Başkan Muhittin Böcek, kentte kooperatifçilikle ilgili destekler vermeye başladıklarını vurguladı. Tüketicinin ucuz et ihtiyacını karşılamak için açtıkları Halk Et mağazasında 35.90 liradan et sattıklarını ifade eden Böcek, “İlk Halk Et’i Antalya Kepez’de açtık, şimdi Manavgat’ta açıyoruz. Alanya’da yeri kiraladık, orada da açacağız. Ama burada şunu yapıyoruz. Manavgat’ta Halk Et için o ilçenin köylerindeki çobanların keçilerini, koyunların, hayvanlarını kesiyoruz. Halk Et’ten sonra Halk Yem projesini de hayata geçireceğiz. Yani besicilere destek sunacağız” dedi.