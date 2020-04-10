Antalya’da akaryakıt istasyonları gece kapanacak

10 Nisan 2020

Mehmet KARA

Antalya’daki tüm akaryakıt ve LPG istasyonları bugünden itibaren sadece 07:00-21:00 saatleri arasında açık kalacak, geceleri açılmayacak. Gazeteniz DÜNYA’nın gündeme getirdiği, akaryakıtçıların “geceleri kapatabilelim, nöbetçi istasyon sistemine geçelim” talebi ilk olarak Antalya’da karşılık buldu.

Covid-19 yüzünden yaşanan yavaşlamanın en sert şekilde hissedildiği alanlardan biri olan akaryakıt dağıtım sektörünün neredeyse hiç satış yapamadıkları gece saatlerinde istasyonlarını kapatabilme talepleri ilk sonucunu Antalya’da aldı.

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, 9 Nisan tarihli toplantısında, 10 Nisan 2020 Cuma gününden itibaren, Antalya’daki tüm akaryakıt ve LPG istasyonlarının 07:00-21:00 saatleri arasında açık tutulmasını kararlaştırdı.

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle akaryakıt istasyonlarının satışları tam gün açık tutulmasına rağmen yüzde 80 oranında gerilemişti. DÜNYA Gazetesi Enerji Editörü Mehmet Kara, akaryakıt sektörünün bu gelişmeler üzerine yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirmişti. Akaryakıt ana dağıtıcılarının üyesi bulunduğu Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Niyazi İlter, Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Bakanı İmran Okumuş (PÜİS), Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Ferruh Temel Zülfikar ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş’ın görüş, değerlendirme ve taleplerine yer verilen haberde, neredeyse hiç satış yapılamayan gece saatlerinde istasyonları kapalı tutma imkanı verilmesi talebi öne çıkmıştı.