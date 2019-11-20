Antalya'da satılan otel için gözler Beştepe'de

20 Kasım 2019

Kerim ÜLKER

Antalya'da Utopya Turizm'e ait Utopia World Hotel'in satışında son viraja girildi. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde onay verdiği Utopia World Hotel'in Türk şirketi Anex Tourism Grup'a bağlı Adalı Otelcilik Turizm tarafından alınmasının ardından bu kez gözler Beştepe'ye çevrildi.

2007 yılında inşa edilen ve 559 odanın yanı sıra toplamda 312 adet villa ve binayı da içinde barındıran tesis için Orman Genel Müdürlüğü nezdindeki izin işlemleri tamamlandı. Utopia'dan yapılan açıklamada "Süreç için T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına onay için sunulmuştur" denildi.

Türkiye'de Selectum Hotel Belek, Asteria Belek, Fastasia Hotel Çamyuva, WOW Bodrum ve Art Hotel adlı 5 oteli bulunan Anex, Utopia World Hotel için Utopya Turizm’e toplam 35 milyon 950 bin euro ödeyecek.