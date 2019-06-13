Antalya'nın yerel yöneticileri ve iş dünyası 3. kez buluşacak

13 Haziran 2019

DÜNYA/ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, iş dünyası ile belediye başkanlarını bir araya getirecek '3. Antalya İş Dünyası - Yerel Yönetimler Zirvesi'nin, büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarının katılımıyla 19 Haziran’da ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapılarak, kentsel ve sektörel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya vizyonuna katkı sağlamak üzere, şehrin önemli sorunlarının ve iş dünyasının yerel yönetimlerden beklentilerinin değerlendirileceği zirveye Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in katılacağını, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ise yurtdışında olacağı için yerine bir temsilcinin katılabileceğini kaydetti. Davut Çetin, program kapsamında, Antalya’da faaliyet gösteren sanayici ve işadamı dernekleri başkanlarının da söz alarak çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getireceklerini söyledi.

"İş dünyası ve Antalyalılar beklentilerini dile getirecek"

ATSO olarak Yerel Yönetimler Zirvesi'nin ilkini 2009 yerel seçimlerinin ardından düzenlediklerini hatırlatan ve bu organizasyonun geleneksel hale geldiğini kaydeden Davut Çetin, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Merkezi İlçe Belediye Başkanları’nın katılımlarıyla, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü, 13.30-18:00 saatleri arasında, ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda 3. Antalya İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi toplantısı düzenliyoruz. Antalya'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başkanlığı kazanan büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarımızı konuk edeceğimiz zirvede, iş dünyasının ve tüm Antalyalıların yerel yönetimlerden beklentileri değerlendirilecek. Toplantıda kentimizde faaliyette bulunan sanayici ve işadamı derneklerinin başkanları kentin mevcut sorunlarını, çözüm önerilerini ve yerel yönetimlerden beklentilerini dile getirecekler." dedi.

"Zirveye iş dünyamızın tüm temsilcilerini ve üyelerimizi davet ediyoruz"

Zirvenin Antalya için önemine vurgu yapan Çetin,"Kentlerin rekabetinin söz konusu olduğu bir dünyada, rakiplerimizin gerisinde kalmak istemiyorsak sivil toplumun kentini sahiplenmesi, yaşadığı kente dair önerilerini sunması, fikirlerinin karşılık bulduğunu görmesi son derece değerlidir. Bu zirvede oluşacak sinerjinin önümüzdeki süreçte de yerel yönetim kararlarının sivil toplumun da katkısıyla, ortak akılla alınması noktasında faydalı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Program kapsamında iş dünyasına ait dernek başkanlarının teker teker söz alarak kente dair her konuda görüş ve önerilerini dile getireceklerini aktaran Çetin, şöyle devam etti: "Başkanlarımız zirvede; imar, deprem, kentsel dönüşüm master planları, kent estetiği, çevre, ulaştırma, ticaret, turizm, eğitim, kültür, spor, sosyal projeler, tarımsal projeler, sanayi odaklı projeler, sanayi sektörü talepleri, serbest bölgeye ilişkin projeleri gündeme getirerek, belediye başkanlarımıza aktaracaklar. Akabinde belediye başkanlarımızın sunumlarını dinleyeceğiz ve soru-cevap bölümü ile toplantıyı tamamlayacağız. Konuşulan görüş ve önerileri dosya halinde de belediye başkanlarımıza sunacağız. Antalya vizyonuna katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu zirvenin kentimiz için artı değer yaratmasını diliyoruz. Zirveye iş dünyamızın tüm temsilcilerini ve üyelerimizi davet ediyoruz."