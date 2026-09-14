Anti-damping girişimine karşı önlem

Hamide HANGÜL

Çimento, Cam, Sera­mik ve Toprak Ürün­leri İhracatçıları Birli­ği (ÇCSİB) Başkanı Ender Şa­hin, Türkiye’de 25 milyon ton klinker satıldığını, bunun 16-17 milyon tonunun çimento oldu­ğunu söyledi. İç piyasada iniş çıkışlar olabildiğini, üreticile­rin ona göre aksiyon aldığını, her fabrikanın ihracat yapma potansiyelinin bulunmadığı­nı, bunun için öncelikle lima­na yakınlık gerektiğini vurgu­layan Şahin, son dönemde ise yükselen nakliye maliyetiyle fabrikaların çoğunun ihracat iştahını kaybettiğini belirtti.

Hukuk alt yapımızı hazırladık

Türkiye’nin çimento ihra­catında Amerika’nın önem­li bir tedarikçi olduğunu söy­leyen Ender Şahin, yıllık 7-8 milyon ton ihracatla ilk sırada yer aldığını söyledi. Amerika­lı alıcıların lojistik ve daha kı­sa sürede teslim avantajıyla Türkiye’yi tercih ettiğine işa­ret eden Şahin, “Vietnam bir gemi yükleme geldiği zaman Amerika’ya 55 günde gidiyor. Bizden 23 günde gidiyor” dedi. Ancak Amerika’da fiyat artır­mak isteyen bazı yerel üretici­lerin anti-damping davası aç­maya çalıştığına işaret eden Şa­hin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vietnam’ın da içinde olduğu ‘Section 301’ var. Biz onun için­de değiliz, ancak oradaki ye­rel üreticiler Türkiye’nin de bu kapsama alınması için baskı ya­pıyor. Şu anda sürekli Washin­gton’daki elçiliğimizle temas halindeyiz ve bir hukuk şirke­ti tuttuk. Hukuksal altyapımızı da hazırladık. Orada olmasa da olası kötü bir senaryoya hazır­lıklıyız. Lobi faaliyetlerine baş­ladık. Amerika’dan tüm dünya­ya zaten yüzde 12,5 bir vergi uy­gulanıyor. Türkiye’ye diyelim ki heyet geldi ve anti-damping davası açıldı, bu piyasa koşulla­rında fiyat tutturamayız. Bizim ihracatla ilgili bir devlet des­teğimiz yok.” Amerika’nın 30 milyon ton çimento ithal etti­ğini söyleyen Şahin, “Amerika, ithalata mecbur bir ülke, çün­kü çevresel nedenlerden dolayı yeni fabrika lisansı vermiyor­lar, yeni fabrikalar açılmıyor. Ona rağmen bir yandan da an­ti-damping koymaya çalışıyor­lar” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nın kapatıl­masıyla tedarik zincirindeki kırılmanın etkilerine değinen Şahin, çimentosunu alamayan müşteri siparişlerinin yeniden Türkiye’ye döndüğünü, deniz yolunda ‘güvenli rota’ arayışla­rının Türkiye’nin elini güçlen­dirdiğine işaret etti.

Avrupa, akredite kuruluş atamadı, kontratlar düştü

Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasına (SKDM) da değinen Şahin, belirsizliklerin sürdüğünü, Avrupa Komisyonu’nun hala Türkiye’ye akredite bir kuruluş atamadığını söyledi. Avrupalı alıcıların da geriye dönük olası ek cezalarla karşılaşmamak için kontrat yenilemekten kaçındığını dile getiren Şahin, “Avrupa Komisyonu atayacağım diyor. Ancak hala bir atama olmadığından, Avrupalı alıcılar da paniğe kapıldı. Çünkü şu an 15 euro ödüyorsa, ‘geriye dönük 30 euro ceza öderim’ diye endişeleniyor. Avrupalı alıcılar kendi aralarında ticarete başladı, bizden aldıkları tonajı düşürdüler. Avrupa pazarında, bu yıl yüzde 10-20 kaybetmiş olabiliriz” diye konuştu.

Enerji yüzde 45 artarken maliyeti sadece yüzde 10-11 yansıttık

Müteahhitlerin, çimento fiyatlarının çok arttığı eleştirilerine yönelik bir soru üzerine Şahin, bir dairede betondaki çimento maliyetinin yüzde 3-4 olduğunu, kalan yüzde 96’ya bakıldığında farklı kalemler görüldüğünü söyledi. Enerji bağımlı bir sektör olduklarını ve çimento üreticilerinin maliyet baskısı altında olduğuna vurgu yapan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ocak ayından bu yana fırınlarımızda yaktığımız kömür maliyeti yüzde 40-45 arttı. Biz çimento fiyatlarına bunu sadece yüzde 10-11 olarak yansıttık, aradaki farkı kardan karşıladık. Kömür fiyatı yaklaşık 80 dolarlardan 120 dolarlara çıktı, 140 dolarlara doğru gidiyor.” Şahin, bu yıl 70-75 milyon tonlara ulaşmak istediklerini açıkladı.