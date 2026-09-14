Anti-damping girişimine karşı önlem
Türkiye'nin çimento ihtacatında yıllık 7-8 milyon tonla ilk sırada yer alan Amerika pazarı için üreticiler alarma geçti. Fiyat artırmak isteyen Amerika'daki üreticilerin anti-damping girişimine işaret eden ÇCSİB Başkanı Ender Şahin, Washington'da şimdiden hukuk çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
Hamide HANGÜL
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Ender Şahin, Türkiye’de 25 milyon ton klinker satıldığını, bunun 16-17 milyon tonunun çimento olduğunu söyledi. İç piyasada iniş çıkışlar olabildiğini, üreticilerin ona göre aksiyon aldığını, her fabrikanın ihracat yapma potansiyelinin bulunmadığını, bunun için öncelikle limana yakınlık gerektiğini vurgulayan Şahin, son dönemde ise yükselen nakliye maliyetiyle fabrikaların çoğunun ihracat iştahını kaybettiğini belirtti.
Hukuk alt yapımızı hazırladık
Türkiye’nin çimento ihracatında Amerika’nın önemli bir tedarikçi olduğunu söyleyen Ender Şahin, yıllık 7-8 milyon ton ihracatla ilk sırada yer aldığını söyledi. Amerikalı alıcıların lojistik ve daha kısa sürede teslim avantajıyla Türkiye’yi tercih ettiğine işaret eden Şahin, “Vietnam bir gemi yükleme geldiği zaman Amerika’ya 55 günde gidiyor. Bizden 23 günde gidiyor” dedi. Ancak Amerika’da fiyat artırmak isteyen bazı yerel üreticilerin anti-damping davası açmaya çalıştığına işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vietnam’ın da içinde olduğu ‘Section 301’ var. Biz onun içinde değiliz, ancak oradaki yerel üreticiler Türkiye’nin de bu kapsama alınması için baskı yapıyor. Şu anda sürekli Washington’daki elçiliğimizle temas halindeyiz ve bir hukuk şirketi tuttuk. Hukuksal altyapımızı da hazırladık. Orada olmasa da olası kötü bir senaryoya hazırlıklıyız. Lobi faaliyetlerine başladık. Amerika’dan tüm dünyaya zaten yüzde 12,5 bir vergi uygulanıyor. Türkiye’ye diyelim ki heyet geldi ve anti-damping davası açıldı, bu piyasa koşullarında fiyat tutturamayız. Bizim ihracatla ilgili bir devlet desteğimiz yok.” Amerika’nın 30 milyon ton çimento ithal ettiğini söyleyen Şahin, “Amerika, ithalata mecbur bir ülke, çünkü çevresel nedenlerden dolayı yeni fabrika lisansı vermiyorlar, yeni fabrikalar açılmıyor. Ona rağmen bir yandan da anti-damping koymaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla tedarik zincirindeki kırılmanın etkilerine değinen Şahin, çimentosunu alamayan müşteri siparişlerinin yeniden Türkiye’ye döndüğünü, deniz yolunda ‘güvenli rota’ arayışlarının Türkiye’nin elini güçlendirdiğine işaret etti.
Avrupa, akredite kuruluş atamadı, kontratlar düştü
Avrupa Birliği’nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasına (SKDM) da değinen Şahin, belirsizliklerin sürdüğünü, Avrupa Komisyonu’nun hala Türkiye’ye akredite bir kuruluş atamadığını söyledi. Avrupalı alıcıların da geriye dönük olası ek cezalarla karşılaşmamak için kontrat yenilemekten kaçındığını dile getiren Şahin, “Avrupa Komisyonu atayacağım diyor. Ancak hala bir atama olmadığından, Avrupalı alıcılar da paniğe kapıldı. Çünkü şu an 15 euro ödüyorsa, ‘geriye dönük 30 euro ceza öderim’ diye endişeleniyor. Avrupalı alıcılar kendi aralarında ticarete başladı, bizden aldıkları tonajı düşürdüler. Avrupa pazarında, bu yıl yüzde 10-20 kaybetmiş olabiliriz” diye konuştu.
Enerji yüzde 45 artarken maliyeti sadece yüzde 10-11 yansıttık
Müteahhitlerin, çimento fiyatlarının çok arttığı eleştirilerine yönelik bir soru üzerine Şahin, bir dairede betondaki çimento maliyetinin yüzde 3-4 olduğunu, kalan yüzde 96’ya bakıldığında farklı kalemler görüldüğünü söyledi. Enerji bağımlı bir sektör olduklarını ve çimento üreticilerinin maliyet baskısı altında olduğuna vurgu yapan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ocak ayından bu yana fırınlarımızda yaktığımız kömür maliyeti yüzde 40-45 arttı. Biz çimento fiyatlarına bunu sadece yüzde 10-11 olarak yansıttık, aradaki farkı kardan karşıladık. Kömür fiyatı yaklaşık 80 dolarlardan 120 dolarlara çıktı, 140 dolarlara doğru gidiyor.” Şahin, bu yıl 70-75 milyon tonlara ulaşmak istediklerini açıkladı.