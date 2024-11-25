Antitröst davasında son düzlükler: ABD Adalet Bakanlığı, Google davasında son savunmasını yapıyor

ABD Adalet Bakanlığı, teknoloji devi Google’ın çevrimiçi reklamcılık sektöründeki hakimiyetini yasadışı yollarla pekiştirdiği iddiasıyla açtığı antitröst davasında sona yaklaşıyor. Alexandria, Virginia’da görülen davada kapanış konuşmaları yapılacak ve Eylül ayında gerçekleştirilen 15 günlük duruşmaların ardından nihai karar bekleniyor.

Savcılar, Google’ın çevrimiçi reklam pazarında hem alıcı hem satıcı rolünü üstlenerek rakiplerini dışladığını ve piyasa hakimiyetini artırdığını öne sürüyor. Google ise bu suçlamaları reddederek, davanın geçmişteki faaliyetlere odaklandığını ve antitröst yasalarının yanlış yorumlandığını savundu.

Google’ın reklam teknolojisi mercek altında

Davanın odağında, Google’ın reklam teknolojisi platformları, özellikle yayıncı reklam sunucusu ve reklam borsası hizmetlerini içeren Google Ad Manager bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın bu platform aracılığıyla piyasadaki rekabeti engellediğini ve reklam verenler ile yayıncılar arasındaki bağımsız pazarlara zarar verdiğini iddia ediyor.

Eylül ayındaki duruşmalarda savcılar, Google’ın reklam borsalarında kendi lehine kurallar koyarak pazara hakim olmaya çalıştığını belirtti. ABD Bölge Yargıcı Leonie Brinkema, eğer Google’ın yasaları ihlal ettiğine karar verirse, savcıların talebi doğrultusunda şirketin Google Ad Manager platformunu satmasını değerlendirecek.

Google’dan sert savunma

Google, ABD Adalet Bakanlığı’nın davayı açarken antitröst yasalarını esnettiğini ve bu durumun serbest piyasa dinamiklerine zarar verebileceğini savundu. Şirketin açıklamasında, "Dava, Google’ın inovasyonlarını ve tekliflerini iyileştirmek için attığı adımları çarpıtıyor ve tamamen geçmiş olaylara dayanıyor" ifadelerine yer verildi.

Google’a karşı ikinci büyük antitröst davası

Bu dava, Google’ın ABD Adalet Bakanlığı ile karşı karşıya geldiği ikinci büyük antitröst davası olarak dikkat çekiyor. İlk dava, şirketin arama motoru pazarındaki hakimiyetiyle ilgiliydi ve hala devam ediyor. Ancak bu yeni dava, Google’ın çevrimiçi reklamcılık sektöründeki stratejilerini mercek altına alarak, şirketin tüm ekosistemi için kritik bir tehdit oluşturuyor.

Olası sonuçlar ve etkiler

Eğer mahkeme Google’ın rekabet yasalarını ihlal ettiğine hükmederse, şirketin reklam teknolojisi bölümlerini ayırması ya da bazı varlıklarını satması gerekecek. Bu durum, yalnızca Google’ın değil, çevrimiçi reklamcılık sektörünün genel dinamiklerini de kökten değiştirebilir.

Davanın sonucu, teknoloji devleri üzerindeki düzenleyici baskının artıp artmayacağı konusunda önemli bir test niteliği taşıyor. Google ve ABD Adalet Bakanlığı arasındaki bu mücadele, dijital reklamcılığın geleceği üzerinde derin bir etki bırakabilir.